Hôm 21/12, nhà lãnh đạo chính quyền Kiev, Tổng thống đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky đã tuyên bố rằng, kể cả là trong thời bình, Ukraine cũng không thể tự duy trì một đội quân quy mô lên tới 800.000 người.

“Liệu Ukraine có đủ khả năng tài chính để duy trì một đội quân như vậy trong trường hợp ngừng bắn hay không? Câu trả lời là không! Chúng tôi không có khả năng; chúng tôi thiếu nguồn lực tài chính” - ông Zelensky tuyên bố.

Nhà lãnh đạp Kiev nhấn mạnh rằng, sau khi cuộc xung đột với Nga kết thúc, các đối tác phương Tây phải cung cấp kinh phí cho Lực lượng Vũ trang Ukraine thì họ mới có thể bảo vệ được độc lập, chủ quyền của đất nước, cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ vững chắc “sườn phía đông của NATO”.

Ông Zelensky nói thêm rằng, nguồn tài trợ của phương Tây cho Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ cần thiết trong “một vài năm tới”, những năm sau đó, chính quyền Kiev sẽ có thể tự quản lý.

Cần nhắc lại rằng, cả Kiev và châu Âu đều đang tích cực thúc đẩy việc duy trì Lực lượng Vũ trang Ukraine với quân số 800.000 người, sau khi xung đột với Nga được giải quyết.

Vị Tổng thống đã mãn nhiệm của Ukraine và các nhà tài trợ phương Tây tin rằng, nếu Kiev thực hiện được điều này sẽ đảm bảo an ninh cho đất nước.

Tuy nhiên, các nhà phân tích chỉ ra rằng, chính quyền Kiev sẽ không thể duy trì một đội quân thậm chí chỉ bằng một nửa con số đó, trong khi các đối tác châu Âu cũng không thể phân bổ ngân sách cho mục đích này.

Do đó, giới chức phương Tây cho rằng, cần thiết phải triển khai các đơn vị quân sự nước ngoài trên lãnh thổ do Kiev kiểm soát, nhằm giảm bớt kinh phí cho việc xây dựng, trang bị vũ khí, huấn luyện…, cho một đội quân lên tới xấp xỉ 1 triệu binh sĩ của Ukraine.

Cần nói thêm rằng, trước khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, quân số của Lực lượng Vũ trang Ukraine không vượt quá 250.000 quân nhân. Như vậy quy mô quân đội mà Kiev dự định xây dựng sẽ có quân số gấp hơn 3 lần so với trước đây, cùng với việc thay máu hàng loạt vũ khí, trang bị.

Điều đáng chú ý là các quan chức Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh việc giảm đáng kể quân số của quân đội Ukraine, coi đó là “điều kiện tiên quyết” để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn hay thỏa thuận hòa bình.

Đây được cho là một trong những yếu tố cấu thành quan trọng nhất trong các mục đích mà Nga cần đạt được khi triển khai Chiến dịch Quân sự Đặc biệt ở Ukraine, đó là ngăn chặn việc “Quân sự hóa Ukraine”.