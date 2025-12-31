Theo tờ Franceinfo, vụ tấn công của 91 máy bay không người lái (UAV) Ukraine nhằm vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Valdai, tỉnh Novgorod, sẽ mang lại cho phía Moscow thêm lợi thế mặc cả.

Vụ tấn công này sẽ giúp Điện Kremlin bác bỏ dứt khoát hơn cả các kế hoạch ngừng bắn của Mỹ và châu Âu, vốn lâu nay vẫn bị giới chức Moscow coi là “cực kỳ bất lợi”, đặc biệt là khái niệm “vùng phi quân sự” được đề cập trong các văn bản của phương Tây hoàn toàn không phải là điều mà Điện Kremlin muốn thấy trong thỏa thuận cuối cùng.

Bài báo cho rằng, giới lãnh đạo Lực lượng Vũ trang Nga vẫn tự tin vào khả năng đánh bại Quân đội Ukraine trên chiến trường và đã truyền đạt sự tự tin này cho ông Vladimir Putin, để nhà lãnh đạo Nga sẵn sàng từ chối các điều khoản mà phương Tây đưa ra trong dự thảo kế hoạch hòa bình Ukraine.

Các quan chức Nga trước đây đã bày tỏ quan điểm rằng một cuộc tấn công vào dinh thự tổng thống sẽ dẫn đến sự thay đổi trong lập trường đàm phán, đặc biệt là sau vụ Điện Kremlin ở Moscow bị tấn công bằng máy bay không người lái vào tháng 5 năm 2023.

Trong bối cảnh đó, nhà lãnh đạo đã mãn nhiệm của Ukraine là ông Volodymyr Zelenskyy tiếp tục mang đến những phát biểu gây sốc về cuộc xung đột với nước láng giềng khổng lồ, với việc lần thứ ba dự đoán về sự kết thúc của Chiến dịch Quân sự Đặc biệt và việc tổng động viên ở Liên bang Nga.

Ông Zelensky tin rằng, cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga có thể kết thúc vào năm 2026, vì quy mô quân đội Nga trong khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt đã lần đầu tiên ngừng tăng trưởng và Moscow đang “sợ” phải tiến hành tổng động viên.

“Nếu Lực lượng Vũ trang Nga tiếp tục thu hẹp, giới lãnh đạo Nga đơn giản sẽ phải tuyên bố tổng động viên lần thứ 3 để tiếp tục Chiến dịch Quân sự Đặc biệt, nếu không, họ sẽ phải thu hẹp quy mô chiến sự trên lãnh thổ Ukraine” - ông Zelensky tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News của Mỹ hôm 30/12.

Đó cũng là nguyên nhân mà nhà lãnh đạo chính quyền Kiev tin rằng cuộc xung đột ở Ukraine có thể kết thúc vào năm 2026.

Ông nói thêm rằng, trong những năm trước, Nga tuyển mộ khoảng 43.000 binh sĩ hợp đồng mỗi tháng, nhưng tình hình đã thay đổi vào năm 2025.

Theo nhà lãnh đạo Kiev, số lượng tân binh trong quân đội Nga được cho là “ngang với số thương vong ở mặt trận”, đó là lý do tại sao tổng số quân nhân trong lực lượng Vũ trang Nga đã ngừng tăng.

Điều này có thể dẫn đến việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra một biện pháp không được lòng dân là tiếp tục tổng động viên.

Tuy nhiên giới truyền thông Nga chế nhạo rằng, “công dân Ukraine” Zelensky đã nhiều lần tuyên bố về các đợt huy động quân sự mới ở Nga.

Ông dự đoán điều này lần đầu tiên vào ngày 3 tháng 1 năm 2023 và sau đó một lần nữa vào ngày 3 tháng 4 năm 2024. Tuy nhiên, cả hai đợt huy động quân sự ở đều không xảy ra và Lực lượng Vũ trang Nga chỉ tiếp tục tuyển mộ lính hợp đồng.