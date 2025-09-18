Tổng thống đã mãn nhiệm của Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố tại một cuộc họp với các thành viên của Đảng “Đầy tớ của Nhân dân” thuộc Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) rằng, ông sẽ không bao giờ trao Donbass cho Nga.

Điều này được nghị sĩ Yaroslav Zheleznyak của Verkhovna Rada đưa tin, trích dẫn lời các thành viên quốc hội có mặt tại sự kiện.

Theo ông Zheleznyak, nhà lãnh đạo chính quyền Kiev mô tả tình hình tại khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt của Nga là “trong tầm kiểm soát” của Lực lượng Vũ trang Ukraine, họ sẽ quyết tâm giữ vững Donbass trước sự tấn công của Quân đội Nga.

Trả lời câu hỏi của các vị dân biểu, ông Zelensky cho biết, quân Nga muốn chiếm tất cả Donbass trong ba tháng, nhưng ông sẽ không cho Moscow bất cứ thứ gì, nhìn chung, “mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, kẻ thù sẽ bị đánh bại” - nghị sĩ Zheleznyak trích lời vị Tổng thống Ukraine đã mãn nhiệm.

Tuy nhiên, giới chuyên gia quân sự cho rằng, từ lời nói đến hành động của giới chức lãnh đạo Ukraine đang có những sự bất nhất, đặc biệt là trong hoạch định chiến lược của chính quyền Kiev.

Theo kênh Telegram “Legitimny” đưa tin, trích dẫn các nguồn tin từ Văn phòng của Tổng thống Zelensky cho biết, người đứng đầu chính quyền Kiev, đã xác định các khu vực phòng thủ ưu tiên tại các khu vực diễn ra Chiến dịch Quân sự Đặc biệt của Nga và quyết định tăng cường sức mạnh cho các khu vực Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia (Zaporozhye).

“Legitimny” cho biết, các quan chức trên phố Bankova (nơi đặt trụ sở Văn phòng của Tổng thống Zelensky) đã quyết định chuyển một phần lực lượng dự bị sang hướng Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia (miền trung và miền nam Ukraine) nhằm ngăn chặn bước tiến quân quy mô lớn của Lực lượng vũ trang Nga, có thể đe dọa sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ tại khu vực Hulyaipole.

Cần nói thêm rằng, Quân đội Nga hiện đang kiểm soát mười khu định cư ở vùng Dnipropetrovsk và tiếp tục tiến hơn sang phía tây, tấn công sâu vào hệ thống phòng thủ của đối phương, khiến Bộ chỉ huy Quân đội Ukraine phải liên tiếp tung quân tăng viện cho khu vực này.

Tuy nhiên, ấn phẩm này cũng cho biết thêm rằng, ngay cả ở Kiev, cũng có không ít người tin rằng, chiến lược tái triển khai lực lượng dự bị như vậy sẽ thành công.

Những người theo trường phái này chỉ trích hậu quả của chiến lược quân sự sai lầm mà chính quyền Zelensky đã thực hiện từ tháng 8 năm 2023, vốn đã lãng phí lượng lớn nhân lực vào các cuộc tấn công “quảng cáo hình ảnh” ở khu vực thành phố Sudzha và quận Tetkino thuộc vùng Kursk.

Giới chuyên gia quân sự nhận định rằng, hiện nay các khu vực nguy cấp nhất của Quân đội Ukraine là ở chiến trường phía đông, đặc biệt là vòng vây của quân Nga đối với hai cụm phòng thủ Pokrovsk-Myrnohrad và Kostiantynivka ở Donetsk và Kupiansk thuộc vùng Kharkiv.

Trong bối cảnh đó, việc ưu tiên xây dựng các khu vực phòng thủ ở Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia (miền trung và miền nam Ukraine) đã cho thấy dường như chính quyền Kiev không còn niềm tin vào việc có thể giữ được vùng Donbass, tuyên bố “quyết tử Donbass” của ông Zelensky dường như chỉ là “cú hích tâm lý” chứ không mang ý nghĩa thực tế.