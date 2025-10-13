Theo tờ Reporter của Nga, các tướng lĩnh và chuyên gia quân sự Ukraine đang thảo luận về tình hình bất lợi đối với chính quyền Kiev ở thành phố Pokrovsk và khu vực phụ cận là thành phố Myrnohrad.

Một số quan chức Kiev trước đây từng ca ngợi trên mạng xã hội rằng “cuộc phản công” của Thiếu tướng Mykhailo Drapatyi - Tư lệnh Lực lượng Liên hợp của Lực lượng vũ trang Ukraine - đã đạt được một số thành công ở phía bắc Pokrovsk, nhưng giờ đây họ đang rất lo lắng về mặt trận này.

Theo sĩ quan Ukraine Roman Kondratyuk, quân Nga đã chiếm lại Udachny (Udachne) và Kotlino (Kotlyne) ở phía tây Pokrovsk và đang tiếp tục chia làm 2 đường, 1 hướng tiến sang phía tây và một hướng đánh lên phía nam, xâm nhập vào nội thành thành phố Pokrovsk

Lực lượng vũ trang Ukraine cũng xác nhận thông tin về việc Lực lượng vũ trang Nga kiểm soát một số tiểu quận của Pokrovsk.

Tuy nhiên, mối lo ngại lớn nhất của các quan chức quân đội Ukraine là sườn "phía bắc", cụ thể là khu vực gần thị trấn Rodinskoye (Rodynske). Tại hướng này, các nhóm quân Nga cũng đang hoạt động trong phạm vi thành phố Myrnohrad và đang tiến về phía tây.

Ông Roman Kondratyuk viết rằng, nếu Quân đội Nga đến được làng Grishino, con đường đến Pavlograd (tỉnh Dnipropetrovsk), một tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng Ukraine đang phòng thủ ở Pokrovsk sẽ bị cắt đứt, điều này sẽ dẫn đến việc quân Nga bao vây hoàn toàn đối với Pokrovsk.

Vị sĩ quan này nói thêm rằng, ở thời điểm hiện tại, để cắt đứt tuyến đường tiếp tế của lực lượng đồn trú Quân đội Ukraine dọc theo đường cao tốc Pavlograd, quân đội Nga thậm chí không cần phải chiếm giữ ngôi làng Grishino nói trên.

Các nhóm tấn công của quân Nga chỉ cần tiến chưa đầy nửa km về phía đường M-30 từ phía nam là sẽ đạt được mục đích.

Hiện nay, Quân đội Nga đang tiếp tục tiến công tại khu vực đó, cắt đứt tuyến đường tiếp tế của Quân đội Ukraine ở phía tây bắc Pokrovsk và nếu các tướng lĩnh Kiev không kịp thời điều quân tăng viện và có đưa ra biện pháp hữu hiệu, thành phố này sẽ đứng trước nguy cơ bị biến thành một chảo lửa thực sự.