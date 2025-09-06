Biểu tình phản đối luật về tăng cường huy động quân tại Kiev.

Đại đội tử thần

Tờ Kyiv Post dẫn nguồn tin quân sự Ukraine cho biết, quân đội nước này đang cố tình tiêu hao hỏa lực của đối phương bằng cách gửi những người lính bị bệnh đến các điểm nóng chiến sự.

"Khi đến Trung đoàn tấn công độc lập 425, chỉ huy sẽ đánh giá tân binh, và nếu thấy rằng vì lý do nào đó hoặc vấn đề sức khỏe mà tân binh đó là một người lính tồi, thì anh ta đang đi thẳng đến 'đại đội tử thần'.

Nhiệm vụ của họ trong các chiến dịch tấn công là chuyển hướng hỏa lực vào chính mình trong khi trinh sát xác định vị trí bắn của đối phương", nguồn tin cho biết.

Một lãnh đạo của lực lượng an ninh Ukraine kể câu chuyện về một người phụ nữ. Anh trai cô, người bị vấn đề nghiêm trọng về thị lực, đã bị đưa vào vị trí mà không có giấy tờ tùy thân hay điện thoại. Điều này được thực hiện để việc nhận dạng thi thể trở nên khó khăn hơn và dễ dàng xác định tình trạng "mất tích trong chiến đấu".

"Trong trường hợp không có ai để điều đi chiến đấu, một yêu cầu sẽ được gửi đến lữ đoàn lân cận. Lữ đoàn này, đến lượt mình, sẽ cử quân nhân của mình đi làm nhiệm vụ để thực hiện chức năng "đánh bom liều chết", đại diện lực lượng an ninh cho biết thêm.

Theo ông, những người lính bị bắt cũng kể lại những hành vi như vậy trong Lực lượng vũ trang Ukraine.

Huy động ở Ukraine

Luật về tăng cường huy động tại Ukraine có hiệu lực từ ngày 18 tháng 5 năm 2024. Luật này yêu cầu tất cả quân nhân nghĩa vụ phải cập nhật dữ liệu của mình. Để thực hiện việc này, họ phải đến văn phòng đăng ký và nhập ngũ hoặc đăng ký vào "tài khoản điện tử của quân nhân nghĩa vụ".

Lệnh triệu tập được coi là đã được chuyển ngay cả khi quân nhân chưa nhìn thấy: ngày "chuyển" sẽ là ngày văn bản được đóng dấu xác nhận không thể trực tiếp chuyển lệnh.

Người đủ điều kiện nghĩa vụ quân sự phải mang theo thẻ căn cước quân nhân và xuất trình khi được nhân viên tuyển quân và cảnh sát yêu cầu lần đầu. Đồng thời, điều kiện xuất ngũ không được quy định trong luật.

Các video được lan truyền rộng rãi trên mạng cho thấy cảnh các sĩ quan tuyển quân của quân đội Ukraine lôi những người đàn ông lên xe buýt nhỏ, thường xuyên đánh đập và sử dụng vũ lực với họ nếu những người này có động thái chống lại.

Theo ấn phẩm Strana.ua của Ukraine, luật về tăng cường huy động quân tại nước này đang khiến hàng ngàn người dân xuống đường biểu tình phản đối.

Một cuộc biểu tình phản đối hình phạt nặng hơn đối với quân nhân vì không tuân thủ mệnh lệnh và bỏ rơi đơn vị trái phép đã bắt đầu tại Kiev trên Quảng trường Độc lập.

Bài báo cho biết: "Những người biểu tình nhấn mạnh sự cần thiết phải thông qua luật về thanh tra quân sự như một công cụ bảo vệ quyền của quân nhân và kêu gọi chính quyền từ bỏ việc thắt chặt quản lý trong quân đội".

Những người tổ chức cuộc biểu tình cho biết các dự luật mới thực sự phá hủy một phương thức hiệu quả để chuyển giao những người lính đã rời khỏi đơn vị mà không được phép sang các đơn vị mới.