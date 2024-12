.t1 { text-align: justify; }

Lực lượng vũ trang Ukraine đã giành được quyền truy cập vào mạng lưới liên lạc vệ tinh Starshield của Quân đội Mỹ, đây là báo cáo của hãng tin Bloomberg.

Công ty SpaceX đã nhận được hợp đồng với Lầu Năm Góc để mở rộng quyền truy cập của Ukraine vào phiên bản quân sự, an toàn hơn của mạng vệ tinh Starlink - có tên gọi Starshield.

Theo hợp đồng mới được ký vào tháng 8, khoảng 2.500 thiết bị đầu cuối Starlink đã có mặt ở Ukraine sẽ có quyền truy cập vào Starshield. Ngoài ra giới truyền thông biết rằng 500 thiết bị khác đã được kết nối với mạng quân sự trước đó.

Văn phòng Vệ tinh Thương mại của Bộ Tư lệnh Hệ thống Vũ trụ Mỹ nói với Bloomberg: “Tổng cộng có 3.000 thiết bị đầu cuối đang phục vụ theo hai hợp đồng này”. Được biết cả hai hợp đồng đều quy định cung cấp dịch vụ liên lạc trong suốt năm 2025.

Như ấn phẩm lưu ý, Bộ chỉ huy Hệ thống Vũ trụ từ chối tiết lộ chi phí của hợp đồng mới. Tuy nhiên thỏa thuận trước đó với Bộ Tư lệnh Châu Âu của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ về 500 thiết bị đầu cuối có giá khoảng 40 triệu đô la.

Binh sĩ Quân đội Ukraine cài đặt thiết bị Starlink.

Starshield là phiên bản quân sự của hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink do Công ty SpaceX cung cấp với khả năng mã hóa được cải tiến và một số tính năng bảo mật khác.

Hệ thống này thuộc về chính phủ Hoa Kỳ và do đó, các dịch vụ chỉ có thể được sử dụng bởi những cơ quan được chính phủ cấp quyền truy cập. Nhưng đồng thời, SpaceX vẫn chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động cho mạng lưới.

Tổng cộng đến năm 2029, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ có kế hoạch triển khai hơn 100 vệ tinh cho kiến trúc liên lạc trong tương lai. Lý do thành lập một nhóm vệ tinh riêng biệt là do Quân đội Mỹ lo ngại về an ninh mạng của các hệ thống vệ tinh thương mại.

Được biết vệ tinh này lớn gấp đôi so với các vệ tinh dân sự và hỗ trợ khả năng lắp đặt thêm thiết bị cảm biến trinh sát bề mặt Trái đất.

Với số lượng vệ tinh tương đối nhỏ, các vệ tinh Starshield sẽ hoạt động cùng với vệ tinh Starlink dân sự để cung cấp vùng phủ sóng liên lạc tốc độ cao toàn cầu.

Các vệ tinh thuộc "Chòm sao Starlink" của Mỹ.