Kiều nữ U60 đẹp bất khả chiến bại hút hơn 900 triệu view, cực phẩm nhất là cặp chân trị giá 100 tỷ đồng

Ngày 24/9 mới đây, Thịnh Điển Weibo Music 2025 đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Thể thao Dưới nước Quốc gia ở Bắc Kinh, gây ấn tượng mạnh với thảm đỏ hoành tráng và dàn nghệ sĩ đình đám hàng đầu của làng nhạc Trung Quốc và châu Á. Sự kiện thường niên do Sina Weibo tổ chức nhằm tôn vinh những ca sĩ có sức ảnh hưởng cũng như các ngôi sao trẻ đầy triển vọng trong ngành công nghiệp âm nhạc năm vừa qua.

Nói đến thảm đỏ trao giải, giới giải trí Hoa ngữ lại có dịp lên đồ váy áo xúng xính, biến nơi đây thành cuộc chơi đọ sắc. Giữa rừng sao trẻ như Mika, Lý Vũ Xuân, Trương Nghệ Hưng, Châu Thâm, Vương Nguyên, Lưu Vũ Ninh… Mạc Văn Uý nổi bật với sắc vóc “bất khả chiến bại” của mình.

Mạc Văn Uý khoe khéo đôi chân 100 tỷ đồng

Nữ nghệ sĩ xuất hiện trong bộ váy ren 2 dây màu đen, nhấn nhá với thiết kế xẻ tà lệch 1 bên, kết hợp với boots cùng màu - khoe khéo đôi chân dài miên man được bảo hiểm với giá 100 tỷ đồng. Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m67, Mạc Văn Uý gây sốt nhờ body thon gọn, nuột nà đáng ghen tỵ. Ở tuổi 55, cô vẫn quản lý bản thân tốt, nhìn vào không ai nghĩ đã ở ngưỡng ngũ tuần.

Zoom cận Mạc Văn Uý tại Thịnh Điển Weibo Music

Nhan sắc và thần thái vẫn đẹp ngút ngàn, người đẹp Hong Kong (Trung Quốc) bước lên sân khấu nhận giải trong tiếng hò reo của hàng chục nghìn người. Hiện, topic liên quan nhan sắc của Mạc Văn Uý tại Thịnh Điển Weibo Music đã hút tới gần 1 tỷ view trên nền tảng Weibo.

Cô hút gần 1 tỷ view với sắc vóng tuyệt mỹ ở tuổi 55

Nữ nghệ sĩ được vinh danh ở hạng mục Ca sĩ toàn năng sau 1 năm hoạt động chăm chỉ. Không ra sản phẩm âm nhạc mới nhưng mỹ nhân họ Mạc chạy tour The Big Big Show liên tục chạy dài Trung Quốc. Đặc biệt, cô là nữ nghệ sĩ đầu tiên biểu diễn tại sân vận động Tổ Chim Bắc Kinh, với sức chứa đến 90.000 khán giả.

Nữ nghệ sĩ được vinh danh ở hạng mục Ca sĩ toàn năng sau 1 năm hoạt động chăm chỉ

Mạc Văn Úy, sinh năm 1970 tại Hong Kong (Trung Quốc), mang trong mình dòng máu pha trộn Trung Quốc, Anh, Đức và Iran. Cô theo học phổ thông ở quê nhà, sau đó nhận học bổng du học tại Ý và tốt nghiệp ngành Văn học Ý tại Đại học Royal Holloway, Anh Quốc. Nhờ khả năng sử dụng nhiều ngôn ngữ như Anh, Ý, Nhật, Quảng Đông và tiếng phổ thông, Mạc Văn Úy sớm được đánh giá là một trong những nghệ sĩ trí thức và cá tính bậc nhất của làng giải trí Hoa ngữ.

Bắt đầu sự nghiệp vào năm 1993, Mạc Văn Úy nổi tiếng nhờ các vai diễn bên cạnh Châu Tinh Trì trong những tác phẩm kinh điển như Đại Thoại Tây Du, Thần Ăn, Đội Bóng Thiếu Lâm hay Vua Hài Kịch ... Khán giả đặc biệt ấn tượng khi cô chấp nhận hóa trang xấu xí trong Thần Ăn, cho thấy sự dũng cảm hy sinh hình ảnh để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật. Nhờ sự duyên dáng, lối diễn biến hóa đa dạng và tinh thần không ngại thử thách, tên tuổi Mạc Văn Úy gắn liền với giai đoạn rực rỡ của điện ảnh xứ Cảng thơm thập niên 1990.

Tên tuổi Mạc Văn Úy gắn liền với giai đoạn rực rỡ của điện ảnh xứ Cảng thơm thập niên 1990

Không chỉ thành công trên màn ảnh, Mạc Văn Úy còn là một ca sĩ có sự nghiệp rực rỡ. Cô đã phát hành hơn 30 album, tổ chức trên 120 liveshow cá nhân và giành nhiều giải thưởng âm nhạc lớn tại Hong Kong (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc đại lục và Singapore. Trong điện ảnh, cô nhiều lần được đề cử tại giải Kim Tượng, Kim Mã, khẳng định tài năng và vị thế của một nghệ sĩ đa năng. Sự kết hợp giữa giọng hát đặc trưng, kiến thức văn hóa sâu rộng và phong thái tự tin đã giúp cô giữ được sức hút ổn định suốt hơn ba thập kỷ.

Cô đã phát hành hơn 30 album, tổ chức trên 120 liveshow cá nhân và giành nhiều giải thưởng âm nhạc lớn

Về đời tư, Mạc Văn Úy từng có mối tình đáng chú ý với Châu Tinh Trì, song sau chia tay cả hai vẫn giữ quan hệ bạn bè. Đến năm 2011, cô kết hôn với Johannes - người Đức, cũng là mối tình đầu từ thời đại học. Sau khi lập gia đình, nữ nghệ sĩ không quá bận tâm đến việc sinh con mà lựa chọn tận hưởng hạnh phúc vợ chồng và tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.