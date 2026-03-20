Kiều nữ showbiz từ chối 700 tỷ, tuyên bố "không thiếu tiền" thẳng mặt 1 thiếu gia tập đoàn, giờ ra sao?

Vương Tư Thông được biết đến là thiếu gia giàu có bậc nhất, ăn chơi số 1 và thay bồ như thay áo tại Trung Quốc. Anh sinh năm 1988, là con trai của tỷ phú Vương Kiện Lâm - chủ tịch tập đoàn bất động sản Vạn Đạt. Một thời "nhất cử nhất động" của Vương Tư Thông nhận được sự chú ý lớn trong dư luận Trung Quốc. Các cô gái được thiếu gia này để mắt cũng thành tâm điểm khắp MXH, trong đó Chương Nhược Nam từ 1 hot girl mạng đã đổi đời thành sao trẻ hàng đầu Cbiz chỉ nhờ 1 cú nhấn like ảnh của Vương Tư Thông. Tuy nhiên, không phải người đẹp nào cũng để tâm đến Vương Tư Thông.

Năm 2017, người mẫu Choi Somi từng gây xôn xao cả Trung Quốc khi thằng thừng từ chối lời mời đáng giá 200 triệu NDT (khoảng 700 tỷ đồng) của Vương Tư Thông. Thời điểm đó, Vương Tư Thông mới thành lập công ty giải trí và sẵn sàng vung tiền để lăng xê các người đẹp mà anh yêu thích. Sau khi xem được video nhảy múa của Choi Somi trên mạng, Vương Tư Thông đã liên hệ và mời mỹ nữ nóng bỏng này sang Trung Quốc đầu quân cho công ty của mình.

Trước lời mời béo bở của thiếu gia tập đoàn Vạn Đạt, Choi Somi từ chối và tuyên bố thẳng: " Tiền tôi không thiếu, tôi nhảy trên livestream chỉ vì thích mà thôi". Thái độ phũ phàng, ngoảnh mặt làm ngơ của Choi Somi khiến Vương Tư Thông được 1 phen bẽ mặt. Kiều nữ Hàn Quốc cũng là người đẹp đầu tiên "say no" thiếu gia khét tiếng Trung Quốc.

Sau sự việc từ chối 700 tỷ đồng, tên tuổi của Choi Somi nổi như cồn ở Trung Quốc, "pro5" của cô được chia sẻ khắp các diễn đàn. Choi Somi sinh năm 1989, sở hữu lượng fan đông đảo ở nhiều nước châu Á. Cô có gương mặt hao hao Yoona (SNSD), nhưng lại sở hữu vóc dáng gợi cảm, bốc lửa hơn. Vì thế, Choi Somi được gọi là "bản sao sexy của Yoona".

Kể từ lúc nổi tiếng, cô liên tục bị đồn phẫu thuật thẩm mỹ "độ dáng". Đáp trả những lời dị nghị của công chúng, Choi Somi đã đăng tải ảnh chụp X-quang với kết quả không hề có vật thể lạ ở vòng 1, nhằm phủ nhận tin đồn từng dao kéo nâng ngực.

9 năm sau ngày cự tuyệt Vương Tư Thông, không có số tiền 700 tỷ của thiếu gia ăn chơi số 1 Trung Quốc, Choi Somi vẫn sống sang chảnh, dăm bữa nửa tháng lại du lịch check-in resort sang chảnh khắp thế giới. Hiện tại, ngoài công việc MC trực tuyến và người mẫu, Choi Somi còn kinh doanh quần áo online.

Ở tuổi 37, Choi Somi vẫn duy trì sắc vóc gợi cảm đáng ngưỡng mộ nhờ chế độ sinh hoạt điều độ, thường xuyên tập tennis, chơi golf và ăn uống khoa học. Chính vì thế mà kiều nữ xứ Hàn này được rất nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên, đến hiện tại, Choi Somi chưa kết hôn, còn độc thân.

Nguồn: Sina, Sohu