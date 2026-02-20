"Kiều nữ chứng khoán showbiz" sắp cưới lần 2, hôn phu là soái ca ngành bảo hiểm và có con riêng

Ngày 19/2, tờ HK01 đưa tin nữ diễn viên Trương Ngọc San đăng tải hình ảnh cô nhận được bó hoa hồng khổng lồ từ bạn trai. Theo ngọc nữ đình đám màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc) một thời, cô được bạn trai doanh nhân Lư Khải Hiền cầu hôn vào Lễ Tình nhân (14/2) vừa qua và đã gật đầu đồng ý. Trương Ngọc San khẳng định cô đã sẵn sàng tái hôn và làm mẹ kế ở tuổi 52.

Theo tờ On, Trương Ngọc San và Lư Khải Hiền hẹn hò kín đáo 2 năm qua. Lư Khải Hiền là giám đốc điều hành của 1 công ty môi giới bảo hiểm có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc). Do có vẻ ngoài hào hoa và điển trai, Lư Khải Hiền được xem là "soái ca ngành bảo hiểm". Anh từng ly hôn và có con gái riêng. Trương Ngọc San từng cho biết cô không màng đến quá khứ đổ vỡ hôn nhân của bạn trai và rất yêu thương con gái của Lư Khải Hiền.

Trương Ngọc San đã nhận lời cầu hôn của bạn trai giám đốc sau 2 năm hẹn hò. Ảnh: Sina.

Trương Ngọc San sinh năm 1974, trong 1 gia đình có điều kiện. Cuộc đời cô thay đổi vào năm 15 tuổi khi từ Mỹ trở về Hong Kong (Trung Quốc) nghỉ hè, với nhan sắc trong veo và ngọt ngào chuẩn ngọc nữ, Trương Ngọc San vô tình lọt vào mắt xanh của một chuyên gia săn tìm gương mặt mới cho showbiz trên phố và được mời đóng quảng cáo. Không ngờ TVC quảng cáo kẹo cao su đó lại đưa Trương Ngọc San vào showbiz.

Năm 1994, Trương Ngọc San ký hợp đồng độc quyền với BMG và chính thức ra mắt với vai trò diễn viên. Cô nhanh chóng nổi đình nổi đám với vai nữ y tá dịu dàng, tận tâm Khúc Gia Bình trong phim y khoa Heart of Greed. Sau đó, Trương Ngọc San tiếp tục ghi điểm với phim cổ trang Hoa Mộc Lan, đóng cùng Viên Vịnh Nghi và Triệu Văn Trác. Ở mảng âm nhạc, cô còn ẵm giải Đồng "Nữ ca sĩ mới triển vọng nhất Hong Kong (Trung Quốc)".

Trương Ngọc San từng rất nổi tiếng với hình ảnh ngây thơ và trong sáng. Ảnh: HK01.

Năm 1999, mới 25 tuổi, Trương Ngọc San tuyên bố rời showbiz trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Lý do được đưa ra là nữ diễn viên muốn sống cho bản thân, muốn tự do, không muốn bị đóng khung mãi trong danh xưng nghệ sĩ. Sau khi giải nghệ, Trương Ngọc San phát tài nhờ đầu tư chứng khoán, mở công ty kinh doanh sản phẩm làm đẹp và giảm cân. Năm 2003, công ty của Trương Ngọc San chính thức được niêm yết trên sàn chứng khoán. Ở tuổi 28, nữ diễn viên trở thành chủ tịch trẻ nhất của một công ty niêm yết vào thời điểm đó. Hiện tại, Trương Ngọc San ước tính sở hữu khối tài sản ròng khoảng 300 triệu HKD (996 tỷ đồng).

Trương Ngọc San hiện là nữ doanh nhân thành đạt, sở hữu khối tài sản kếch xù và có nhan sắc "bất biến" dù đã ngoài 50 tuổi. Ảnh: Instagram.

Về đời tư, Trương Ngọc San được cho biết từng kết hôn Hướng Hoa Thắng - em trai của ông trùm xã hội đen và showbiz Hướng Hoa Cường. Năm 2006, nữ diễn viên ly hôn. Hết tình còn nghĩa, khi Hoa Thắng lâm bệnh nặng vào năm 2014, Trương Ngọc San đã gác lại mọi công việc để chăm sóc, thậm chí đứng ra lo liệu tang lễ cho chồng cũ.

Nguồn: Sina, HK01, On