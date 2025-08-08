Kiều by KITA: Nàng thơ giữa miền di sản

Sau sáp nhập, Chợ Quán trở thành một phường của Thành phố Hồ Chí Minh mang theo những giá trị lịch sử, văn hóa, y tế, giáo dục của vùng Sài Gòn - Chợ Lớn xưa với nhiều công trình đã tồn tại hàng trăm năm qua giữa nhịp sống đương đại giao hòa.

Về giáo dục, ở phường Chợ Quán có Đại học Sài Gòn nằm trên đường An Dương Vương. Trường được xây dựng năm 1908 với tên gọi ban đầu là Trường học Pháp – Hoa. Sau đó trường đổi tên thành Bác Ái học viện, dành riêng cho con em Hoa kiều đang định cư tại Việt Nam theo học.

Đại học Sài Gòn là ngôi trường có kiến trúc cổ kính bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Trường được chọn làm nơi phát triển giáo dục, y tế, với nhiều trường học và bệnh viện lâu đời nhất, đặt nền móng cho hai ngành này phát triển ở Việt Nam.

Ngày nay, đây là ngôi trường danh giá được rất nhiều học sinh lựa chọn để theo đuổi để được đào tạo và dốc lòng, tận tâm với sự nghiệp trồng người.

Phường Chợ Quán cũng là vùng đất hiếu học với rất nhiều ngôi trường nổi tiếng phát triển bao thế hệ đóng góp cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay góc đường Trần Hưng Đạo - Trần Bình Trọng, khu lăng mộ cổ nhà bác học Trương Vĩnh Ký do chính ông thiết kế mang nét kiến trúc độc đáo với cổng tam quan, cổng vòm, mái ngói cổ kính.

Trên cửa lăng hướng ra đường Trần Bình Trọng là dòng chữ "Fons vitae eruditio possidentis", có nghĩa là "Tri thức là nguồn sống cho người sở hữu nó".

Phường Chợ Quán còn gắn liền với Nhà thờ Chợ Quán tại số 120 Trần Bình Trọng. Đây là ngôi nhà thờ hơn 300 năm tuổi được mệnh danh là nhà thờ cổ nhất thành phố với hơn 8 lần xây dựng, trùng tu.

Nhà thờ Chợ Quán có kiến trúc Romanesque, không gian yên bình, là nơi hành hương của những người mộ đạo và nơi yêu thích của những ai gắn bó với mảng xanh.

Tại phường Chợ Quán, một cơ sở ý tế mang tên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tiền thân là Bệnh viện Chợ Quán thành lập từ những năm 1861. Đây là một trong những cơ sở y tế lâu đời tại khu vực miền Nam. Với hơn 160 năm hoạt động, Bệnh viện Nhiệt đới đã trở thành cơ sở y tế có lịch sử lâu đời nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến nhất và hợp tác phát triển quốc tế, đồng thời sở hữu đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm. Điều này giúp Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh trở thành địa chỉ an toàn, thân thiện và hiệu quả, thu hút hàng ngàn lượt khách đến thăm khám hàng ngày.

Bên cạnh công trình giáo dục, y tế, tôn giáo, phường Chợ Quán nói riêng và các phường Chợ Lớn, An Đông (khu vực quận 5 cũ) nói chung nhiều công trình giao thương sôi động như chợ Bình Tây, chợ Hòa Bình, chợ kim hoàn Nhiêu Tâm, phố lồng đèn Lương Nhữ Học....

Trong đó, Chợ Bình Tây là ngôi chợ lâu đời nhất nhì Thành phố Hồ Chí Minh với vẻ đẹp kiến trúc Á Đông độc đáo với rất nhiều sản phẩm đa dạng, hàng trăm món ăn bình dân và đặc sắc. Đây là nơi để người dân trong và ngoài nước trải nghiệm không gian chợ đậm chất Sài Gòn.

Cách đó không xa, Phố đèn lồng Lương Nhữ Học luôn lung linh ánh đèn vào dịp trung thu với hàng ngàn du khách nam nữ, gia đình tận hưởng văn hóa rước đèn ông sao mỗi mùa trăm rằm tháng 8.

Sống tại phường Chợ Quán, người dân còn sở hữu một tiện ích đặc biệt là sống giữa miền ẩm thực phong phú, đa dạng của người Hoa. Chỉ một bước chân ra cửa, bạn có thể tìm thấy những hàng quán bình dân nhưng nổi tiếng mà khách nơi đâu cũng muốn đến nếm thử một lần.

