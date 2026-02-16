HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
“Kiếp nạn” luộc gà cúng Giao thừa: Đầu cánh đảo lộn, da thì toác, còn cứu nổi không?

Hải My |

Khoe ảnh gà luộc cúng Giao thừa của bạn đi nào!

Giao thừa sắp đến, nhà nhà tất bật chuẩn bị mâm cúng tiễn năm cũ, đón năm mới. Trong mâm lễ, chắc chắn không thể thiếu gà luộc nguyên con, ngậm bông hoa hồng để cũng Giao Thừa. Gà cúng phải là gà trống và được chuẩn bị cẩn thận từng khâu để gà đẹp và luộc không bị nứt thịt.

Nghe thì tưởng chỉ là… luộc gà thôi mà, nhưng với hội chị em, đây thực sự là một “bài test cuối năm” căng thẳng chẳng kém gì cắm hoa hay gói nem. Gà phải chín tới, da vàng ươm, không rách, không nứt, không tụt cánh, đầu ngẩng cao đúng chuẩn. Chỉ cần lệch một nhịp là từ “gà cúng” sang “gà tấu hài” lúc nào không hay.

Song mới đây trên MXH, hàng loạt những bài đăng chia sẻ về “kiếp nạn” luộc gà cúng giao thừa. Ngay sát giờ G nhưng thành phẩm lại khác xa so với tưởng tượng. Người thì luộc gà “rụng cánh”, người lại ngỡ ngàng vì đã làm đúng công thức nhưng gà vẫn nứt thịt,...

Nhìn vào loạt ảnh này, cộng đồng mạng không thể nhịn cười. Nhiều người bày tỏ, “khó cứu” cỡ này thì chỉ có chạy ngay ra chợ mua gấp một con gà luộc thay thế mà thôi!

Làm đúng công thức nhưng kết quả có vẻ hơi... "đáng sợ" (Ảnh: Heo Heo)

Luộc kiểu gì mà "bay" mất mào rồi?! (Ảnh: Bàng Thêm)

"Sản phẩm này còn cứu được không mọi người" (Ảnh: Do Trung Thanh)

Thua ngay từ khoảnh khắc trước giao thừa rồi (Ảnh: Nguyễn An)

Trộm vía đã "phẫu thuật" thành công (Ảnh: Nguyễn Quang Sơn)

Nhiều người "hiến kế" sử dụng tăm để cắm lại phần mào cho con gà (Ảnh: Nguyen Thi Thuy)

Ca này thì có vẻ khó rồi... (Ảnh: Thúy Ếch)

Người thức thời là phải chuẩn bị nhiều phương án dự phòng (Ảnh: Ma Hư Lô)

Đang bày mâm nhưng thấy cũng lạ lắm! (Ảnh: Kẹo Bông)

