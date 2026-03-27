Kiếp nạn cam thường của Minh Hằng và Ngọc Trinh

Minh Hằng và Ngọc Trinh vốn luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện nhờ nhan sắc nổi bật cùng body quyến rũ, chuẩn chỉnh từng đường cong. Mỗi lần “lên đồ”, cả hai đều biết cách khai thác tối đa lợi thế hình thể, tạo nên những khoảnh khắc thu hút mọi ánh nhìn. Mới đây, màn hội ngộ của hai người đẹp tại Shanghai Fashion Week nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, chưa kịp đặt lên bàn cân xem ai xuất sắc hơn, loạt hình ảnh cam thường với chất lượng khá thấp lại bất ngờ khiến visual của cả hai bị “dìm” đáng kể.

Minh Hằng và Ngọc Trinh xuất hiện tại event của LSoul ở Thượng Hải.

Qua ống kính cam thường, Minh Hằng và Ngọc Trinh vẫn giữ được đường nét gương mặt hài hòa, tuy nhiên visual không còn sắc nét như ảnh đã qua chỉnh sửa, một số chi tiết makeup lại bị lộ rõ dưới ánh sáng gắt. Có thể thấy, lớp nền của cả 2 trông đều kém mịn màng, nhất là ở phần trán. Bên cạnh đó, phần tạo khối được đánh khá đậm khiến các mảng sáng – tối trên gương mặt cũng vô tình làm tổng thể bị cứng và kém tự nhiên hơn thường thấy. Khi kết hợp với góc máy không quá nịnh mắt, những chi tiết này càng bị phóng đại, khiến Minh Hằng và Ngọc Trinh mất điểm trước ống kính. Dù vậy, đây chủ yếu một phần vẫn là do yếu tố ánh sáng, chất lượng camera và góc máy.

Hình ảnh cam thường với khuôn mặt cứng đờ, kém tự nhiên của Minh Hằng và Ngọc Trinh. (Ảnh: TikTok)

Ở những góc máy khác, sắc vóc của Minh Hằng và Ngọc Trinh vẫn khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ.

Minh Hằng lựa chọn một thiết kế đầm lụa tông kem nhẹ nhàng, ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong mềm mại đáng ngưỡng mộ tuổi 38. Điểm nhấn nằm ở phần nơ lớn trước ngực tạo cảm giác nữ tính pha chút cổ điển, kết hợp cùng chi tiết ren ở gấu váy tăng thêm nét quyến rũ. Cô phối cùng áo khoác lông để tăng vẻ sang trọng nhưng vẫn có phần phóng khoáng. Layout makeup thiên về tông ấm, nhấn vào đôi mắt và làn da căng bóng, trong khi mái tóc xoăn sóng nhẹ buông xõa giúp tổng thể trông mềm mại, cuốn hút.

Giao diện tóc xoăn xù đầy quyến rũ và phóng khoáng của Minh Hằng. (Ảnh: TikTok)

Ngọc Trinh khoe trọn vóc dáng gợi cảm trong thiết kế đầm quây màu trắng với phom dáng corset ôm sát tôn eo nhỏ. Phần thân váy được xử lý xếp nếp tinh tế, tạo hiệu ứng thị giác giúp tổng thể trông có chiều sâu hơn, đồng thời đường xẻ nhẹ phía trước khoe khéo đôi chân thon. Chi tiết choker bản lớn quấn quanh cổ mang đến điểm nhấn cá tính, phá vỡ sự đơn điệu của trang phục. Layout makeup sắc sảo với lớp nền lì, contour rõ nét cùng kiểu tóc buộc cao gọn gàng giúp tôn lên gương mặt. Tuy nhiên, chính lối trang điểm đậm và kiểu tóc quá chỉn chu lại khiến tổng thể visual bị cứng khi nhìn qua cam thường.