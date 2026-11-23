Ở Ai Là Triệu Phú, đúng hay sai đôi khi chỉ cách nhau một lần "thử". Người chơi phải trả lời 15 câu hỏi có độ khó tăng dần, với các mốc an toàn đặt ở câu 5 và câu 10. Nếu trả lời sai, họ sẽ quay về mốc an toàn gần nhất nên mỗi quyết định ở những câu hỏi giữa chặng đều cần cân nhắc rất kỹ.

Trong số phát sóng ngày 24/2/2026, một trong số người ngồi trên ghế nóng là Phan Nguyễn Huy Hoàng (24 tuổi), hiện sống và làm việc tại TP.HCM. Dù là lần đầu có mặt ở Ai Là Triệu Phú nhưng trên thực tế, đó đã là lần thứ hai Huy Hoàng đứng trong một trường quay của VTV. Năm 2019, anh chàng từng là thành viên của đại gia đình Đường Lên Đỉnh Olympia. Hoàng xuất hiện tại Tuần 1 Tháng 1 Quý 2 Olympia năm thứ 19.

Phan Nguyễn Huy Hoàng trên ghế nóng Ai Là Triệu Phú (Ảnh chụp màn hình)

Tại Ai Là Triệu Phú, Huy Hoàng vượt qua 9 câu hỏi đầu và nắm trong tay 14 triệu đồng sau khi sử dụng 3 quyền trợ giúp là Gọi điện thoại cho người thân, 50/50 và Hỏi ý kiến các nhà thông thái. Đến câu hỏi số 10, cựu thí sinh Olympia gặp một câu hỏi về kiến trúc công trình hàng không.

Nội dung câu hỏi như sau: "Kiến trúc nhà ga hành khách sân bay quốc tế Long Thành được lấy cảm hứng từ hình tượng gì?". Bốn đáp án đưa ra gồm A. Áo dài, B. Hoa sen, C. Cây tre và D. Trống đồng.

Câu hỏi số 10 "làm khó" cựu thí sinh Olympia (Ảnh chụp màn hình)

Ngay khi nghe câu hỏi, Huy Hoàng đã nghiêng về phương án A. Lý do là vì anh chàng từng mang máng đọc một thông tin tương tự, rằng có một nhà ga sân bay ở Việt Nam lấy cảm hứng từ hình tượng chiếc áo dài. Dù vậy, Hoàng không nhớ rõ đó có phải sân bay Long Thành hay không. Anh chàng cũng cho rằng đáp án hẳn không phải trống đồng, vì đó là hình tượng của một công trình khác sắp khởi công. Cây tre thì đã gắn với Landmark 81. Vì vậy, anh băn khoăn giữa hoa sen và áo dài.

Trước đó, Huy Hoàng đã hai lần thiếu quyết đoán, phải dùng quyền trợ giúp dù suy luận ra đáp án đúng. Lần này, anh chàng quyết định... thử. Cuối cùng, Huy Hoàng chọn đáp án A. Áo dài, nhưng thật không may, đây không phải đáp án chính xác. Đáp án đúng là B. Hoa sen. Huy Hoàng phải dừng cuộc chơi và quay về mốc tiền thưởng 2 triệu đồng ở câu số 5.

Đáp án đúng là B. Hoa sen (Ảnh chụp màn hình)

Thực tế, nhà ga hành khách T1 của sân bay Long Thành lấy ý tưởng từ hình ảnh hoa sen cách điệu, từ hình dáng tổng thể đến khu vực sảnh làm thủ tục. Phần mái được tạo hình theo những lớp cánh hoa sen xếp chồng lên nhau. Ở giai đoạn 1, nhà ga có công suất 25 triệu hành khách mỗi năm. Sân bay dự kiến đi vào khai thác thương mại từ 0h ngày 24/12/2026. Khi hoàn thiện toàn bộ, đây được kỳ vọng sẽ là sân bay lớn nhất cả nước.

Nhà ga hành khách sân bay quốc tế Long Thành được thiết kế cách điệu hình ảnh hoa sen (Ảnh: Long Thanh International Airport)

Các đáp án còn lại cũng đều là những hình tượng có thật. Trong đó có nhà ga T3 Tân Sơn Nhất lấy cảm hứng từ tà áo dài truyền thống, có lẽ đây chính là thông tin mà Huy Hoàng từng đọc. Còn Landmark 81 được thiết kế theo hình ảnh bó tre. Chính vì ký ức gần gũi với nhiều công trình nên câu hỏi dễ khiến người chơi nhầm lẫn.

Với Huy Hoàng, điều tiếc nuối nhất sau khi trả lời sai không phải là số tiền bị mất. Cựu thí sinh Olympia tỏ ra khá buồn vì không còn cơ hội để người bạn đồng hành được đứng kế bên mình trên sân khấu. Người bạn ấy đã động viên anh chàng rằng dù không thể đứng cạnh Hoàng ở trường quay, cô sẽ đứng cạnh Hoàng ở một nơi khác.