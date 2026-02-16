Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã: Tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, thăng hàm sĩ quan, gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ

Các đại biểu dự hội nghị.

Gọi, tuyển dụng 71 đồng chí vào Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

Ngày 15/2, Đảng ủy Quân sự tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ và tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) cấp xã. Đồng chí Đại tá Triệu Kim Thắng - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ CHQS tỉnh và các đồng chí nhận quyết định.

Tại hội nghị đã công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ; tuyển dụng cán bộ, thăng quân hàm sĩ quan và tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp (những sĩ quan dự bị công chức cấp xã đang giữ chức vụ Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng, Trợ lý Ban CHQS cấp xã được bổ nhiệm trước ngày 31/12/2025 có đủ điều kiện).

Quang cảnh hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đại tá Triệu Kim Thắng - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đã trao quyết định gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ cho 37 đồng chí sĩ quan dự bị và quyết định tuyển dụng cho 34 quân nhân chuyên nghiệp bổ nhiệm các chức danh Trợ lý, nhân viên chuyên môn thuộc Ban CHQS cấp xã trong toàn tỉnh.

Đồng chí Đại tá Triệu Kim Thắng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao quyết định gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ.

Đồng chí Đại tá Hoàng Văn Kỳ - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh trao quyết định tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp.

Tuyển chọn, sắp xếp, bổ nhiệm nhân sự đúng chức danh, chuyên môn; công khai, đúng pháp luật

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tá Triệu Kim Thắng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lai Châu chúc mừng các đồng chí nhận quyết định.

Đồng thời yêu cầu các cán bộ được trao quyết định, điều động về Ban CHQS cấp xã, phường nhanh chóng ổn định tổ chức; khắc phục khó khăn ban đầu, chủ động nắm chắc địa bàn, bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ; phát huy tinh thần trách nhiệm, tự giác rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội và quy định của địa phương.

Cán bộ mới cần phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; sâu sát cơ sở, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trọng tâm là công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh.

Đồng chí Đại tá Triệu Kim Thắng - Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ.

Đồng chí nhấn mạnh, thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về gọi sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ và tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp từ công chức Ban CHQS xã, qua thời gian khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng đã tham mưu thực hiện tốt các quy trình tuyển chọn, sắp xếp, bổ nhiệm đúng chức danh, chuyên môn; đảm bảo công khai, đúng pháp luật.

Qua đó, xây dựng đội ngũ sĩ quan dự bị có bản lĩnh chính trị, tư tưởng; trình độ chỉ huy, quản lý, chuyên môn nghiệp vụ tốt; góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh, nâng cao năng lực chiến đấu và đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao./.