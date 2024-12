Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung: “Đề nghị quan tâm, xem xét bố trí đồng chí Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự xã là công chức, đồng chí Chính trị viên phó là cán bộ chuyên trách, tăng chế độ chính sách cho đội ngũ thực hiện nhiệm vụ quân sự tại cơ sở.

Vì hiện nay thực hiện Luật Dân quân tự vệ số 48/2019 ngày 22/11/2019 của Quốc hội và Nghị định số 72/2020/NĐ-CP, ngày 30/6/2020 của Chính phủ “hướng dẫn thực hiện Luật Dân quân tự vệ”, quy định số lượng biên chế Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn là 05 đồng chí nên khó đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” .

Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

1. Về việc bố trí đồng chí Phó Chỉ huy trưởng và đồng chí Chính trị viên phó là cán bộ công chức và chuyên trách: Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ quy định:

“1. Số lượng Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã như sau:

a) Đơn vị hành chính cấp xã loại 1, xã biên giới, ven biển, đảo được bố trí không quá 02 Phó Chỉ huy trưởng.

Căn cứ tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trong số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 6 và khoản 1 Điều 33, Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; (quy định cụ thể số lượng công chức cho từng loại hình: cấp xã, thị trấn: loại I là 22 người; loại II là 20 người; loại III là 18 người, và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định: loại I là 14 người; loại II là 12 người; loại III là 10 người;)”.

Quy định như trên phù hợp với Luật Dân quân tự vệ năm 2019; Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; nếu quy định tăng thêm số “Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, là công chức” sẽ tăng số cán bộ, công chức ở cấp xã, tăng ngân sách sẽ ảnh hưởng đến việc bảo đảm chế độ, chính sách, không đúng theo quy định tại (khoản 1 Điều 6 Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ) về số lượng cán bộ, công chức cấp xã;

Tại điểm c khoản 1 Điều 20 Luật Dân quân tự vệ năm 2019 quy định: “Chính trị viên phó do Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp xã đảm nhiệm”, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là chức danh kiêm nhiệm do vậy không chuyên trách là phù hợp với quy định của hệ thống pháp luật hiện hành.

2. Về tăng chế độ chính sách: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ, trong đó có điều chỉnh tăng mức hưởng một số chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ theo mức lương cơ sở hiện hành (Tờ trình số 3037/TTr-BQP ngày 22/8/2023 của Bộ Quốc phòng).

Ngày 08/02/2024, Bộ Quốc phòng đã có Báo cáo số 523/BC-BQP giải trình tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP.

Phạm vi điều chỉnh theo hướng nâng mức hưởng một số chế độ, chính sách của Dân quân tự vệ, mức hưởng chế độ phụ cấp các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ; định mức bảo đảm chế độ, chính sách cho từng thành phần Dân quân tự vệ; cơ quan có trách nhiệm bảo đảm kinh phí, chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ không tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định “từ ngày 01/7/2024, mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng”; ngày 27/11/2024 Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, tại điểm đ, khoản 3 Điều 12 quy định. “Dân quân thường trực được hưởng Bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước bảo đảm”.

Do vậy Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo Ban soạn thảo điều chỉnh dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 72/2020/NĐ-CP của Chính phủ theo hướng tăng mức hưởng một số chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ theo mức lương cơ sở mới 2.340.000 đồng/tháng và đối tượng được hưởng Bảo hiểm y tế để phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành, báo cáo và trình Chính phủ.

Hiện nay Bộ Quốc phòng đang hoàn thiện trình Chính phủ hồ sơ dự thảo Nghị định trong tháng 12 năm 2024.