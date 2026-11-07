Kiến nghị lùi tiến độ về đích 6 dự án tại sân bay Long Thành

Cục Hàng không Việt Nam vừa kiến nghị Bộ Xây dựng chấp thuận điều chỉnh tiến độ hoàn thành 6 dự án thuộc Dự án thành phần 4, sân bay Long Thành, TP. Đồng Nai. Theo đề xuất, các công trình phải hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị và sẵn sàng vận hành chậm nhất vào ngày 23/12.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, hợp đồng đợt 1 giữa cơ quan này và các nhà đầu tư đã được điều chỉnh, xác định thời hạn hoàn thành toàn bộ công tác đầu tư xây dựng Dự án thành phần 4 vào ngày 31/8. Tuy nhiên, đến nay, nhiều công trình vẫn chưa hoàn thành theo kế hoạch.

Dự án thành phần 4 gồm các công trình phục vụ hoạt động hàng không như dịch vụ thương mại mặt đất, cung cấp suất ăn hàng không, hangar bảo dưỡng tàu bay... Đây là những hạng mục dịch vụ thiết yếu, có vai trò bảo đảm điều kiện khai thác đồng bộ sân bay Long Thành trong giai đoạn 1.

Trong số 6 dự án được xác định ưu tiên phục vụ khai thác giai đoạn 1, hiện mới có 2 dự án hoàn thành xây dựng cơ bản và đang triển khai lắp đặt thiết bị. Cụ thể, Dự án suất ăn hàng không số 2 và Dự án sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2.

Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng chấp thuận điều chỉnh tiến độ hoàn thành 6 dự án thuộc Dự án thành phần 4, sân bay Long Thành.

Bốn dự án còn lại chưa hoàn thành xây dựng cơ bản, gồm: Dự án suất ăn hàng không số 1; Dự án sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 1; Dự án bảo dưỡng tàu bay số 1; Dự án bảo dưỡng tàu bay số 3 và số 4.

Lý giải nguyên nhân chậm tiến độ, Cục Hàng không cho biết các dự án gặp khó khăn do khối lượng thi công lớn nhưng thiếu hụt nhân công, vật liệu. Bên cạnh đó, giá nhiên liệu và vật tư biến động, thời gian nhập khẩu thiết bị chuyên ngành kéo dài đã ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai của các nhà đầu tư.

Một vướng mắc khác là hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung tại sân bay chưa được hoàn thiện đồng bộ. Điều này gây khó khăn cho việc tổ chức thi công, mở đường tiếp cận và đấu nối hạ tầng kỹ thuật phục vụ các công trình.

Cục Hàng không kiến nghị Bộ Xây dựng chấp thuận điều chỉnh thời hạn hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị và sẵn sàng vận hành của 6 dự án thuộc Dự án thành phần 4 muộn nhất vào ngày 23/12/2026. Đây được xác định là mốc tiến độ cuối cùng, không có cơ sở để tiếp tục kéo dài.

Sau khi được Bộ Xây dựng chấp thuận, Cục Hàng không sẽ khẩn trương đàm phán, sửa đổi hợp đồng với các nhà đầu tư để cập nhật mốc tiến độ mới.

Việc yêu cầu các dự án hoàn thành trước ngày 24/12 nhằm bảo đảm các công trình dịch vụ thiết yếu được đưa vào khai thác đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động của sân bay Long Thành trong giai đoạn 1.