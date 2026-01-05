Kiến nghị đòi công lý cho nữ diễn viên bị tấn công tình dục 40 lần trên phim trường

Một bản kiến nghị yêu cầu mở lại cuộc điều tra vụ nữ diễn viên phụ bị xâm hại tình dục tập thể trên phim trường cách đây nhiều năm đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ của dư luận Hàn Quốc. Vụ việc từng gây chấn động khi nạn nhân không chỉ chịu tổn thương nghiêm trọng về thể xác và tinh thần, mà còn qua đời trong uất ức vì không nhận được công lý.

Nữ diễn viên Yang So Ra

Theo truyền thông Hàn Quốc, bản kiến nghị mang tên "Yêu cầu tổ chức phiên điều trần tại Quốc hội và điều tra bởi công tố viên đặc biệt về vụ xâm hại tình dục tập thể đối với nữ diễn viên phụ" hiện đã thu hút hàng chục nghìn chữ ký ủng hộ chỉ trong thời gian ngắn. Kiến nghị kêu gọi làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan cũng như những dấu hiệu bỏ lọt tội phạm trong quá trình xử lý vụ án trước đây.

Nhân vật trung tâm của vụ việc là Yang So Ra, một nữ diễn viên trẻ hoạt động với vai trò diễn viên phụ. Theo hồ sơ vụ án, cô bị 12 người đàn ông thay nhau xâm hại tình dục ít nhất 40 lần trong quá trình làm việc trên phim trường. Dù đã dũng cảm trình báo với cảnh sát, vụ việc lại không được điều tra đến nơi đến chốn. Trước áp lực tinh thần nặng nề và sự thiếu bảo vệ từ hệ thống pháp luật, Yang So Ra buộc phải rút đơn tố cáo.

Cả hai chị em Yang So Ra - Yang So Jung đều chọn cách tự kết liễu cuộc đời

Không lâu sau đó, vào năm 2009, Yang So Ra đã tự kết liễu cuộc đời, để lại nỗi đau không thể xóa nhòa cho gia đình. Bi kịch chưa dừng lại ở đó khi em gái cô - Yang So Jung qua đời chỉ 6 ngày sau, được cho là vì quá sốc và dằn vặt vì chính mình là người giới thiệu chị gái vào công việc này. Cha của hai chị em sau đó cũng qua đời do xuất huyết não, còn người mẹ thì suốt nhiều năm qua vẫn không ngừng theo đuổi hành trình đòi lại công lý cho các con.

Theo nội dung kiến nghị, người khởi xướng đặt ra nghi vấn rằng đã có sự can thiệp hoặc gây áp lực từ phía các cơ quan công quyền, khiến quá trình điều tra bị đình trệ và nạn nhân không thể tiếp tục theo đuổi vụ án. Kiến nghị nhấn mạnh đây không chỉ là câu chuyện của một cá nhân, mà là minh chứng cho "sự thất bại nghiêm trọng của hệ thống bảo vệ nạn nhân xâm hại tình dục" trong ngành giải trí.

Người mẹ nhiều năm qua vẫn theo đuổi hành trình đòi lại công lý cho 2 con gái.

Làn sóng ủng hộ kiến nghị cho thấy dư luận Hàn Quốc đang ngày càng đòi hỏi sự minh bạch và công bằng trong các vụ án liên quan đến bạo lực tình dục, đặc biệt là với những nạn nhân yếu thế trong ngành công nghiệp giải trí. Nhiều ý kiến cho rằng, dù vụ việc đã xảy ra nhiều năm, việc làm sáng tỏ sự thật vẫn là điều cần thiết để trả lại công lý cho người đã khuất và ngăn chặn những bi kịch tương tự trong tương lai.