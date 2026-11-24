FIFA bày tỏ sự ấn tượng với U17 Việt Nam.

Trong bài đăng trên trang chính thức, FIFA miêu tả đội tuyển U17 Việt Nam bằng 3 chữ "Không từ bỏ". Đây cũng chính là hình ảnh đoàn quân áo đỏ đã thể hiện ở cả 2 trận đấu đã qua tại vòng bảng U17 World Cup 2026.

FIFA gọi U17 Việt Nam là đội bóng "Không từ bỏ" (Hình ảnh do FIFA đăng tải)

Ở cuộc đọ sức với U17 New Zealand, U17 Việt Nam bị đối phương dẫn trước tới 3 lần. Nhưng lần lượt Chu Ngọc Nguyễn Lực, Lê Trọng Đại Nhân và Trương Nguyễn Duy Khang đã ghi bàn giúp U17 Việt Nam gỡ hòa 3-3 để giành được điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự U17 World Cup.

Trước đó trong trận gặp U17 Bỉ, U17 Việt Nam tưởng như "vỡ trận" khi đối phương nâng tỉ số lên 3-1. Tuy nhiên, bàn thắng của Chu Ngọc Nguyễn Lực ở phút 84 đã mang lại hi vọng và cuối cùng U17 Việt Nam chỉ thua sát nút 2-3 trước đương kim á quân châu Âu.

U17 Việt Nam thi đấu kiên cường

Những bàn thắng trong khoảng thời gian cuối trận là minh chứng về tinh thần thi đấu bất khuất đến từ U17 Việt Nam. Bên cạnh đó, HLV Cristiano Roland cũng cho thấy thành quả của các bài tập tăng cường thể lực, sức bền cho các học trò.

Hi vọng rằng, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì được màn trình diễn ấn tượng trong trận gặp U17 Mali (20h00 ngày 26/11) để mở ra cơ hội tiến vào vòng 1/16.

Xếp hạng tạm thời bảng G U17 World Cup 2026

Highlights U17 Việt Nam 3-3 U17 New Zealand (vòng bảng U17 World Cup 2026)