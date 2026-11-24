HLV Cristiano Roland đã có những chia sẻ sau trận đấu với U17 New Zealand.

Bị dẫn trước liên tiếp nhưng U17 Việt Nam đã thi đấu quả cảm để cuối cùng có được tỉ số hòa 3-3 với bàn thắng ở phút bù giờ. Kết quả này giúp thầy trò HLV Cristiano Roland duy trì được vị trí thứ ba bảng G đồng thời tiếp tục cuộc đua giành vé vào vòng 1/16 U17 World Cup 2026.

Sau trận đấu, nhà cầm quân người Brazil thừa nhận mục tiêu ban đầu của U17 Việt Nam là giành chiến thắng. Dù vậy, ông vẫn ghi nhận nỗ lực của các học trò khi không bỏ cuộc và chiến đấu đến những phút cuối để giành lại một điểm.

“Chúng tôi biết đây sẽ là trận đấu rất khó khăn. Đáng tiếc là đội đã để thủng lưới ở những tình huống mà ban huấn luyện đã có sự chuẩn bị. Dù vậy, các cầu thủ đã chiến đấu đến cùng để tìm kiếm điểm số. Bây giờ, toàn đội cần sửa chữa những sai sót, rút kinh nghiệm từ trận đấu này và hướng đến cuộc đối đầu tiếp theo”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

HLV Cristiano Roland

Đánh giá về sự khác biệt thể chất giữa hai đội, HLV trưởng U17 Việt Nam thẳng thắn nhìn nhận các học trò gặp bất lợi trước đối thủ. Tuy nhiên, ông cũng tự hào khi đội bóng ghi được ba bàn vào lưới một đối thủ có ưu thế rõ rệt về thể hình và sức mạnh.

“Điều mọi người có thể dễ dàng nhận ra là sự khác biệt về thể chất, vóc dáng giữa hai đội. U17 New Zealand có lợi thế đó. Nhưng chúng tôi đã ghi được ba bàn trước một đội bóng mạnh hơn về thể chất và chiến đấu đến cùng để tìm kiếm chiến thắng. Tại World Cup lần này, U17 Việt Nam đã ghi tổng cộng năm bàn vào lưới những đối thủ có ưu thế thể chất rất lớn. Đó là thành quả từ sự nỗ lực của các cầu thủ”, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

Nhà cầm quân người Brazil cũng xem những trải nghiệm tại World Cup là bài học quan trọng đối với các học trò. Theo ông, ghi bàn ở sân chơi lớn như thế này mang lại cảm xúc đặc biệt, nhưng các cầu thủ trẻ cần biết cách nhanh chóng trở lại với trận đấu, duy trì sự tập trung và tiếp tục hoàn thiện bản thân.

“Ghi bàn ở World Cup mang lại cảm xúc rất lớn. Các cầu thủ có quyền ăn mừng, nhưng sau đó phải nhanh chóng trở lại thi đấu và làm tốt hơn. Đó cũng là một phần của quá trình học hỏi, trưởng thành”, HLV Cristiano Roland nói.

Hướng tới trận đấu cuối cùng tại vòng bảng gặp U17 Mali, HLV Cristiano Roland cho biết ban huấn luyện sẽ tiếp tục phân tích điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ để có sự chuẩn bị phù hợp. Ông mong muốn các học trò tiếp tục thể hiện tinh thần thi đấu tích cực và có thêm một màn trình diễn đáng nhớ.

“Chúng tôi sẽ làm công việc quen thuộc là phân tích đối thủ, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Các cầu thủ đã có hai trận đấu tuyệt vời. Tôi luôn nói với các em rằng dù kết quả thế nào, tôi vẫn ở bên cạnh để hỗ trợ quá trình phát triển của từng người. Mục tiêu ở trận cuối là giúp các em tiếp tục tỏa sáng, mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ và tất cả những người đang dõi theo đội tuyển”, HLV Cristiano Roland khẳng định.

Với trận hòa trước U17 New Zealand, U17 Việt Nam có được một điểm sau hai lượt trận tại bảng G. Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu U17 Mali lúc 20h00 ngày 26/11, với mục tiêu giành kết quả tốt nhất để cạnh tranh cơ hội đi tiếp.

Xếp hạng bảng G U17 World Cup 2026 sau 2 lượt trận

Highlights U17 Việt Nam 3-3 U17 New Zealand (vòng bảng U17 World Cup 2026)