U17 Việt Nam tiếp tục nuôi hi vọng cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

3 lần bị dẫn trước là 3 lần gỡ hòa, đội tuyển Việt Nam khép lại lượt trận thứ hai vòng bảng U17 World Cup 2026 với trận hòa 3-3 trước U17 New Zealand. Với tinh thần thi đấu kiên cường, đoàn quân áo đỏ đã tiếp tục duy trì hi vọng cạnh tranh tấm vé đi tiếp vào vòng 1/16.

U17 Việt Nam hoà 3-3 với U17 New Zealand

Tại bảng G lúc này, U17 Mali đứng đầu với 6 điểm, U17 Bỉ xếp nhì bảng với 3 điểm, U17 Việt Nam và U17 New Zealand cùng có 1 điểm nhưng thầy trò HLV Cristiano Roland đứng cao hơn nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Xếp hạng bảng G U17 World Cup 2026

Còn trên BXH thành tích các đội xếp thứ ba, U17 Việt Nam với 1 điểm có được đã trở lại top 8, vượt qua U17 Trung Quốc và U17 Uganda nhờ chỉ số phụ.

Xếp hạng thành tích các đội đứng thứ ba

Theo quy định U17 World Cup 2026, 8 đội xếp thứ ba thành tích tốt nhất sẽ giành quyền lọt vào vòng 1/16. U17 Việt Nam tạm thời vẫn đang nằm trong nhóm "giành vé". Nhưng mọi thứ có thể thay đổi và thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ phải tiếp tục nỗ lực vượt bậc trong lượt trận cuối nếu muốn bảo toàn vị trí của mình.

Trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Mali sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 26/11.