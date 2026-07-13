Kiện Amazon đòi 280 triệu USD nhưng bị Tòa án Mỹ bác đơn, Công ty dệt may Việt Nam tuyên bố tiếp tục kháng cáo

Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh - Gilimex (Mã CK: GIL) xác nhận Tòa án Mỹ đã bác bỏ yêu cầu khởi kiện Amazon.

Mới đây, Gilimex đã có báo cáo gửi cơ quan quản lý chứng khoán xác nhận về phán quyết của tòa án tại Mỹ liên quan đến tranh chấp với Amazon .

Theo đó, Tòa án Liên bang Khu vực Nam New York (Mỹ) đã quyết định bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện của doanh nghiệp dệt may này đối với đối tác thương mại điện tử .

Ngay sau phán quyết, ban lãnh đạo Gilimex đã chính thức lên tiếng phản hồi sự việc . Đại diện công ty cho biết kết quả bước đầu chưa đạt được như kỳ vọng, song khẳng định luôn tôn trọng quy trình tố tụng .

Đáng chú ý, doanh nghiệp nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo đuổi các bước pháp lý tiếp theo, bao gồm việc thực hiện quyền kháng cáo nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của công ty cũng như của các cổ đông .

Bên cạnh các diễn biến pháp lý, Gilimex cũng cập nhật về tình hình hoạt động nội bộ để thông tin đến thị trường . Công ty cho biết mọi hoạt động sản xuất, tiến độ giao hàng cho đối tác và việc vận hành của các đơn vị thành viên hiện vẫn đang được duy trì ổn định, bám sát các kế hoạch đã đề ra .

Kinh doanh biến động sau khi gián đoạn đơn hàng

Vụ kiện giữa hai bên bắt đầu từ cuối năm 2022, khi Gilimex yêu cầu bồi thường khoảng 280 triệu USD . Gilimex cáo buộc Amazon vi phạm hợp đồng, có hành vi thương mại không công bằng và cắt giảm mạnh đơn hàng sau đại dịch COVID-19 .

Kể từ khi mất đi đối tác lớn và phát sinh tranh chấp, kết quả kinh doanh của Gilimex ghi nhận nhiều biến động . Trên thị trường chứng khoán, tính trong vòng một năm qua, thị giá cổ phiếu GIL đã giảm gần 47%, lùi về quanh mức 10.650 đồng/cổ phiếu .

Về hoạt động kinh doanh cốt lõi, quy mô doanh thu của Gilimex thu hẹp đáng kể . K hép lại năm 2025, doanh thu của Gilimex đạt 714 tỉ đồng, gần như đi ngang so với mức 711 tỉ đồng của năm 2024. Điểm tích cực là lợi nhuận sau thuế ghi nhận 37 tỉ đồng, tăng trưởng khoảng 32% so với năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế năm 2025 ghi nhận 36 tỉ đồng . Mức lợi nhuận này thấp hơn đáng kể so với giai đoạn 2020 - 2021, thời điểm doanh nghiệp duy trì mức lãi trên 300 tỉ đồng mỗi năm .