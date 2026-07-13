Kiện Amazon đòi 280 triệu USD nhưng bị Tòa án Mỹ bác đơn, Công ty dệt may Việt Nam tuyên bố tiếp tục kháng cáo

Mới đây, Gilimex đã có báo cáo gửi cơ quan quản lý chứng khoán xác nhận về phán quyết của tòa án tại Mỹ liên quan đến tranh chấp với Amazon
Theo đó, Tòa án Liên bang Khu vực Nam New York (Mỹ) đã quyết định bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện của doanh nghiệp dệt may này đối với đối tác thương mại điện tử
Ngay sau phán quyết, ban lãnh đạo Gilimex đã chính thức lên tiếng phản hồi sự việc
Đáng chú ý, doanh nghiệp nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo đuổi các bước pháp lý tiếp theo, bao gồm việc thực hiện quyền kháng cáo nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của công ty cũng như của các cổ đông
Bên cạnh các diễn biến pháp lý, Gilimex cũng cập nhật về tình hình hoạt động nội bộ để thông tin đến thị trường
Kinh doanh biến động sau khi gián đoạn đơn hàng
Vụ kiện giữa hai bên bắt đầu từ cuối năm 2022, khi Gilimex yêu cầu bồi thường khoảng 280 triệu USD
Kể từ khi mất đi đối tác lớn và phát sinh tranh chấp, kết quả kinh doanh của Gilimex ghi nhận nhiều biến động
Về hoạt động kinh doanh cốt lõi, quy mô doanh thu của Gilimex thu hẹp đáng kể
Lợi nhuận sau thuế năm 2025 ghi nhận 36 tỉ đồng