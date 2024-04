Kiểm tra trách nhiệm Thủ trưởng Công an các cấp trong tỉnh

Thanh tra Bộ Công an kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng công an các cấp trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống, tham nhũng, tiêu cực đối với Công an tỉnh Quảng Bình.