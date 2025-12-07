Kiểm tra tiền tiết kiệm để mua ô tô, tôi giật mình khi thấy một khoản lạ bị chuyển đi đều đặn

Tôi kể câu chuyện này trong một buổi tối trời oi bức, khi vừa rửa xong đống bát chất từ trưa mà vợ tôi không đụng tay vào. Từ ngày cưới đến giờ, tôi vẫn nghĩ đàn ông thì gánh nặng hơn một chút cũng được, miễn là giữ cho vợ con cuộc sống tử tế. Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra có những điều mình tưởng cố gắng là đủ, cuối cùng hóa ra chỉ là đang che lấp sự thật mà mình không dám nhìn thẳng.

Vợ tôi – H., từ sau khi sinh bé thứ hai, bắt đầu quan tâm đến việc làm đẹp nhiều hơn. Ban đầu tôi thấy cũng tốt. Phụ nữ mà, ai chẳng muốn xinh nhưng rồi chuyện đi spa, làm tóc, nối mi, chăm sóc da… thành lịch cố định như đi làm. Tiền trong nhà tôi kiếm bao nhiêu cũng trôi đi rất nhanh. Tôi hỏi thì cô ấy bảo phụ nữ muốn giữ chồng thì phải đầu tư vào bản thân. Tôi im lặng, không muốn cãi vì cô ấy bảo chăm chút bản thân để giữ chồng song thực tế lại rất thờ ơ với tôi.

Nhà cửa phần nhiều mình tôi xoay, con cái tắm rửa học hành cũng là tôi. Đi làm về mệt, nhưng cứ nhìn con ríu rít là tôi lại tự động đứng dậy làm mọi thứ. H. lúc nào cũng bận làm đẹp, bận chụp ảnh, bận những cuộc hẹn với hội bạn. Tôi cứ nghĩ phụ nữ sau sinh dễ stress, chiều được thì chiều.

Ảnh minh họa

Cho đến một hôm, khi kiểm tra lại tài khoản tiết kiệm để tính chuyện mua cái ô tô đi lại cho đỡ mưa nắng, tôi thấy số dư còn lại ít đến mức giật mình. Tôi bắt đầu rà soát từ những khoản H. đã rút trong 3 tháng gần nhất. Con số nhảy lên hiện rõ: 200 triệu. 100 triệu dùng cho các dịch vụ làm đẹp thì tôi còn hiểu được. Nhưng 100 triệu còn lại thì chuyển khoản thành nhiều lần cho một người lạ. Tôi lục tung danh bạ của vợ, thấy có một số điện thoại chỉ ghi tên "Cường", không có chú thích gì vì bình thường vợ tôi sẽ ghi như "anh Chiến đồ da", "cô Hoa hàng bún"... Tôi copy số điện thoại, dán vào zalo vợ thì thấy hiển thị ảnh đại diện là một chàng trai trẻ rất đẹp trai, thấy vợ kết bạn với người ta nhưng không tìm ra tin nhắn.

Tôi linh cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Tôi nhập thử ngày tháng năm sinh của con gái vào chỗ tìm kiếm trên zalo vợ thì thấy hiển thị tin nhắn bảo mật. Mở ra đọc mà tôi chết lặng cả người.

Hóa ra, H. không chỉ làm đẹp. Cô ấy đang nuôi một “phi công”, là sinh viên. Họ quen nhau chắc cũng từ những buổi cô ấy lên spa. Thời gian ngoại tình của họ tính ra vừa tròn 3 tháng. Còn tôi, 3 tháng ấy ngày nào cũng cặm cụi đi làm hơn 12 tiếng, tối về lại dạy con học, rồi rửa bát, rồi gom quần áo đi giặt. Vợ thì đi làm đẹp bằng tiền tôi, rồi mang tiếp tiền tôi cho một người đàn ông khác.

Tôi nên làm thế nào khi biết vợ mình phản bội, mang tiền nuôi "phi công" đây?