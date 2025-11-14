Kiểm tra siêu sân bay 16 tỷ USD lớn nhất Việt Nam, Tổng Bí thư nhấn mạnh 'không thể chậm trễ được, chậm ngày nào là đất nước thiệt ngày ấy'

Ngày 13/11, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã đến kiểm tra và làm việc tại Dự án sân bay quốc tế Long Thành (Đồng Nai). Tại đây, Tổng Bí thư đã nghe báo cáo tiến độ, động viên lực lượng thi công và trao quà cho cán bộ, công nhân đang làm việc trên công trường.

Tham dự đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Cùng tham dự đoàn công tác còn có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tiếp và tham dự đoàn công tác có các đồng chí: Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Lãnh đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) báo cáo tiến độ Dự án Sân bay Long Thành với Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác. Ảnh: Công Nghĩa (CTTĐT tỉnh Đồng Nai)

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết: Sân bay Long Thành là công trình biểu tượng cho khát vọng phát triển của đất nước. Thời gian qua, các đơn vị đã triển khai thực hiện dự án tốt, nhiều hạng mục công trình đảm bảo tiến độ.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Sân bay Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia, có giá trị đầu tư rất lớn, công suất lớn, dự kiến khi hoàn thành sẽ đưa Việt Nam vào nhóm trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Sân bay Long Thành được quy hoạch phát triển xanh, thông minh thể hiện tầm nhìn phát triển hạ tầng đồng bộ của Việt Nam trong giai đoạn mới. Đây cũng là công trình đóng góp quan trọng trong việc hình thành 3 trụ cột chiến lược phát triển của đất nước gồm: thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Trong đó, Sân bay Long Thành là một hạ tầng quan trọng.

"Do đó, không thể chậm trễ được, chậm ngày nào là đất nước thiệt ngày ấy", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung làm rõ các nhóm vấn đề liên quan đến dự án. Cụ thể về năng lực cạnh tranh quốc gia, khu vực, quốc tế của Sân bay Long Thành. Nhiều dự án sân bay đã được các nước đầu tư, chúng ta đi sau thì có thể rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó phải tạo ra được giá trị nổi bật hơn. Việc xây dựng thành phố sân bay, khu vực phát triển quanh sân bay phải được tính toán đầu tư đồng bộ, không thể để sân bay cô độc, phải đặt trong tổng thể để phát huy hiệu quả.

Bên cạnh đó, xác định đâu là giá trị riêng, bản sắc Việt Nam mà Sân bay Long Thành hướng tới, từ thiết kế kiến trúc, vận hành thông minh đến trải nghiệm của khách hàng. Phải quy hoạch lấy Sân bay Long Thành làm trung tâm, tâm điểm, xung quanh sân bay các khu vực phải phát triển công nghiệp công nghệ cao, khu du lịch, khu đô thị… Tất cả phải đồng bộ mới mang lại hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị tính toán hiệu quả đầu tư dự án. Với Sân bay Long Thành quan trọng nhất là phải đầu tư xứng tầm, hiệu quả, lâu dài, tạo ra giá trị vượt trội cho quốc gia. Với việc đầu tư mạng lưới hạ tầng giao thông kết nối Sân bay Long Thành, nhất là với Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu phải đầu tư đồng bộ nhằm phát huy hiệu quả dự án. Tinh thần là làm một lần, làm tốt nhất, làm ngang tầm khu vực, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị các cơ quan liên quan, nhất là Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính đánh giá và lượng hóa được hiệu quả tổng thể của dự án. Trong đó, lấy sự hài lòng của hành khách và sự hấp dẫn với các hãng hàng không quốc tế là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả đầu tư.

"Một sân bay hiện đại chỉ thật sự hiệu quả khi khách muốn đến, hãng bay muốn đỗ, doanh nghiệp muốn đầu tư và quốc gia hưởng lợi đầu tư", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích rộng 5.000ha có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 336.630 tỷ đồng (tương đương 16 tỷ USD). Khi hoàn thành giai đoạn 1, sân bay Long Thành có công suất phục vụ 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, góp phần giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất và trở thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực.



