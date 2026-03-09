Kiểm tra nơi ở, bắt giữ Nguyễn Văn Hiền SN 1998

Công an TP Đà Nẵng ngày 9/3 cho biết ngày 06/3, Công an phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Hiền (SN 1998, trú phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại nhà trọ số 38, đường Hòa Minh 16.

Kiểm tra nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ khoảng 15 gam tinh thể màu trắng (đối tượng khai nhận là ma túy đá) cùng một số tang vật có liên quan. Hiện Công an phường Hòa Khánh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Hiền và tang vật - Ảnh: CA Đà Nẵng

Qua vụ việc trên, Công an Đà Nẵng cho biết, nhiều đối tượng lợi dụng các khu nhà trọ để hoạt động liên quan đến ma túy, vì vậy người dân và chủ cơ sở cho thuê trọ cần nâng cao cảnh giác.

Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như người lạ thường xuyên ra vào, giao nhận đồ nhanh rồi rời đi, sinh hoạt kín đáo bất thường… cần kịp thời thông báo cho lực lượng Công an để kịp thời kiểm tra, xử lý.