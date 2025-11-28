Kiểm tra ngay VNeID trước 15/12 để tránh bị phạt tiền

Đến ngày 15/12/2025, người dân phải đảm bảo thông tin cư trú trên VNeID chính xác và có thể xuất trình khi kiểm tra; nếu không, có thể bị phạt tới 1 triệu đồng. Kiểm tra ngay để tránh sai sót và thuận lợi cho thủ tục hành chính, di chuyển hằng ngày.

Chính phủ ban hành Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2025.

Tại Điều 10, Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú, cụ thể:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000

Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú hoặc khai báo thông tin về cư trú;

Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng;

Không xuất trình giấy tờ liên quan đến cư trú hoặc thông tin về cư trú trên ứng dụng định danh quốc gia theo yêu cầu kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng

Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú;

Mua, bán, thuê, cho thuê xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật;

Mượn, cho mượn hoặc sử dụng xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật;

Đã cư trú tại chỗ ở hợp pháp mới, đủ điều kiện đăng ký cư trú nhưng không làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật;

Cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 1 đến 3 người lưu trú;

Tổ chức, kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, môi giới, cưỡng bức người khác vi phạm pháp luật về cư trú;

Cầm cố, nhận cầm cố giấy tờ, tài liệu về cư trú;

Hủy hoại giấy tờ, tài liệu về cư trú.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

Cho người khác đăng ký cư trú vào chỗ ở của mình để vụ lợi;

Cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 04 đến 08 người lưu trú;

Cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú;

Cản trở, không chấp hành việc kiểm tra thường trú, kiểm tra tạm trú, kiểm tra lưu trú, kiểm tra tạm vắng, kiểm tra cư trú theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng

Cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu sai sự thật về cư trú để được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, khai báo tạm vắng, cấp giấy tờ khác liên quan đến cư trú hoặc thực hiện hành vi trái pháp luật khác;

Làm giả dữ liệu, sử dụng dữ liệu giả về cư trú để được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, khai báo tạm vắng, cấp giấy tờ khác liên quan đến cư trú hoặc thực hiện hành vi trái pháp luật khác;

Làm giả thông tin về cư trú, sử dụng thông tin về cư trú giả trên ứng dụng định danh quốc gia;

Cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 09 người lưu trú trở lên.

Cách kiểm tra và xuất trình thông tin cư trú trên VNeID

Điều kiện cần có: Tài khoản VNeID mức 2 (đã làm thủ tục định danh nâng cấp tại cơ quan công an).

Cách 1: Kiểm tra trực tiếp trong mục Căn cước điện tử

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID, đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Ở màn hình chính, chọn “Ví giấy tờ”.

Bước 3: Chọn “Căn cước điện tử” và nhấn “Xem thông tin chi tiết”.

Màn hình sẽ hiển thị đầy đủ thông tin trên thẻ căn cước cùng các mục liên quan đến cư trú, gồm:

- Nơi thường trú

- Nơi cư trú

- Nơi ở hiện tại

Khi cán bộ yêu cầu, chỉ cần đưa màn hình này để kiểm tra.

Cách 2: Xem thông tin hộ gia đình và từng thành viên

Bước 1: Mở VNeID và đăng nhập.

Bước 2: Chọn “Ví giấy tờ”.

Bước 3: Kéo xuống và chọn “Thông tin cư trú”.

Tại đây sẽ hiển thị:

- Thông tin hành chính, nơi thường trú, nơi cư trú

- Thông tin chủ hộ và quan hệ của bạn với chủ hộ

- Danh sách toàn bộ thành viên trong hộ gia đình

Khi làm hồ sơ, thủ tục hành chính hoặc khi cơ quan chức năng kiểm tra, chỉ cần mở đúng phần này để xuất trình.