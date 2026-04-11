HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Kiểm tra ngay trên VNeID để biết số điện thoại có thuộc diện sẽ bị khoá SIM vào tuần sau hay không

Hoàng Nguyễn |

Để biết thông tin thuê bao di động của mình có thuộc nhóm cần phải chuẩn hóa lại thông tin và xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt hay không, người dùng có thể kiểm tra bằng các cách sau.

Từ ngày 15/4/2026, sẽ chặn chiều gọi đi, nhắn tin với các thuê bao không bổ sung xác thực sinh trắc học

Thông tư 08/2026/TT-BKHCN hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất quy định, doanh nghiệp viễn thông thực hiện việc xác thực thông tin thuê bao trên cơ sở đánh giá, phân loại các số thuê bao di động căn cứ theo giấy tờ mà tổ chức, cá nhân sử dụng để đăng ký thông tin thuê bao di động và theo quy định của pháp luật có liên quan.

Theo Điều 4 của Thông tư, thuê bao di động cần phải xác thực 4 trường thông tin, bao gồm số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; thông tin sinh trắc học ảnh khuôn mặt.﻿

Thông tư chính thức có hiệu lực từ ngày 15/4. Sau thời điểm này, những thuê bao nào có thông tin đăng ký chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác, không xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt… sẽ bị các nhà mạng chấm dứt cung cấp dịch vụ.

Người dùng di động sẽ có 60 ngày kể từ thời điểm 15/4 để chuẩn hóa và cập nhật lại thông tin cá nhân với nhà mạng, nếu không sẽ bị chấm dứt hoàn toàn dịch vụ và thu hồi số thuê bao di động.

Chi tiết hướng dẫn rà soát SIM trên VNeID

Việc kiểm tra danh sách số điện thoại đang gắn với CCCD có thể thực hiện nhanh chóng ngay trên điện thoại thông minh thông qua ứng dụng VNeID.

Bước 1: Mở và đăng nhập ứng dụng VNeID

Khởi động ứng dụng định danh điện tử quốc gia trên điện thoại, sau đó đăng nhập vào tài khoản mức độ 2 bằng mã định danh cá nhân và mật khẩu.

Bước 2: Truy cập tính năng ví giấy tờ

Tại giao diện chính của màn hình ứng dụng, bạn tìm và nhấn chọn vào mục "Ví giấy tờ".

Bước 3: Tra cứu thông tin thuê bao

Tiếp tục nhấn chọn vào mục "Thông tin thuê bao" (SĐT). Lúc này, hệ thống sẽ xử lý và hiển thị danh sách các số điện thoại đang được đăng ký dưới tên của bạn.

Nếu hệ thống hiện thông báo yêu cầu xác thực, bạn hãy bấm xác thực bằng chính số điện thoại mà mình đang sử dụng hiện tại.

Trong trường hợp màn hình hiển thị trống trơn, điều đó có nghĩa là dữ liệu viễn thông của bạn chưa được cập nhật và đồng bộ lên hệ thống.

Cách kiểm tra thông tin thuê bao di động bằng tin nhắn

Để kiểm tra thông tin thuê bao di động để tránh bị khóa sim người dân thực hiện nhắn tin theo cú pháp TTTB gửi đến 1414.

Hệ thống sẽ phản hồi lại tin nhắn bao gồm các thông tin như: Họ tên, Ngày sinh, Số CMND/CCCD, Ngày cấp, Nơi cấp, Ngày kích hoạt.

Nếu những thông tin do tổng đài 1414 cung cấp chính xác với thông tin cá nhân hiện nghĩa là thuê bao di động đã có thông tin chính xác.

Trong trường hợp các thông tin do tổng đài 1414 gửi về bị sai thì người dân tiến hành chuẩn hóa thông tin sim điện thoại.

Tags

kiểm tra SIM VNeID

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại