Kiểm tra lúc 20 giờ 30 phút, công an bắt giữ Giàng Thị Nênh SN 1980

Ngày 10/10 vừa qua, Công an xã Mường Hung, tỉnh Sơn La cho biết đã bắt giữ 02 vụ, 02 đối tượng phạm tội về ma tuý.

Cụ thể, vào khoảng 20 giờ 00”, ngày 09/10, Công an xã Mường Hung làm nhiệm vụ tại bản Bua Hin, xã Mường Hung, tỉnh Sơn La phát hiện, bắt quả tang đối tượng Giàng A Mua, sinh năm 1973, trú tại xã Mường Lạn, tỉnh Sơn La về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ: 01 gói giấy bạc chứa hồng phiến và một số vật chứng có liên quan.

Các đối tượng tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Sơn La).

Ngay sau đó khoảng 20 giờ 30', cùng ngày, Công an xã Mường Hung tiếp tục phát hiện, bắt quả tang đối tượng Giàng Thị Nênh, sinh năm 1980, trú tại xã Mường Hung, tỉnh Sơn La về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ: 01 gói nilon màu hồng bên trong chứa 03 viên hồng phiến.

Các vụ án đang được điều tra, làm rõ theo quy định.