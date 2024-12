Đại tướng Phan Văn Giang (ngoài cùng bên phải) tại buổi hợp luyện.

Triển lãm QPQTVN 2024 sẽ diễn ra từ 19 - 22/12/2024 tại khu vực sân bay Gia Lâm (Hà Nội). Triển lãm có tổng diện tích toàn bộ khu vực tổ chức hơn 100.000m2, diện tích trưng bày trong nhà 15.000m2 (tăng gấp đôi so với triển lãm 2022), diện tích ngoài trời hơn 20.000m2. Đã có gần 200 đơn vị, doanh nghiệp (DN) đến từ 27 quốc gia như Nga, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Pháp, Đức… đăng ký có gian hàng trưng bày.

Phát biểu sau khi kiểm tra hợp luyện, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần hợp luyện nghiêm túc của các lực lượng. Bộ trưởng Quốc phòng đặc biệt khen ngợi các phi công Su-30MK2 và đội ngũ sĩ quan mặt đất đã thực hiện thành công những bài biểu diễn kỹ thuật phức tạp với độ an toàn tuyệt đối.

Đại tướng Giang nhấn mạnh tầm quan trọng của buổi biểu diễn khai mạc triển lãm, đồng thời yêu cầu Ban Tổ chức sắp xếp các tiết mục thể hiện rõ sức mạnh, tinh thần đoàn kết và tính chuyên nghiệp của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. “Triển lãm không chỉ là cơ hội quảng bá hình ảnh quân đội thời bình, mà còn là dịp khẳng định QĐND Việt Nam mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Bộ trưởng Quốc phòng khẳng định.

Lễ khai mạc Triển lãm sẽ diễn ra chương trình biểu diễn chủ đề “Việt Nam - Hòa bình - Hợp tác - Phát triển”, qua đó gửi tới bạn bè quốc tế thông điệp ý nghĩa của Việt Nam về hòa bình, hợp tác và phát triển.

Với sự tham gia của 2.200 cán bộ, chiến sĩ từ các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, Lễ khai mạc sẽ diễn ra trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, gồm 30 phút chương trình nghệ thuật, 30 phút phần lễ chính.

Điểm nhấn của Lễ khai mạc là hoạt động bay chào mừng của lực lượng Không quân Việt Nam, trình diễn võ thuật của Bộ đội Đặc công và huấn luyện quân khuyển của Bộ đội Biên phòng. Số lượng máy bay trình diễn tại Triển lãm lần này sẽ nhiều hơn so với Triển lãm QPQTVN lần thứ nhất năm 2022. Dự kiến 10 máy bay SU-30MK2 sẽ bay theo đội hình 3-4-3 và 10 trực thăng bay theo đội hình 3-4-3 tại Lễ khai mạc.

Trực thăng treo cờ Tổ quốc bay qua khán đài trong buổi hợp luyện. (Ảnh trong bài: Lam Hạnh).

Trong phần nghệ thuật, các lực lượng sẽ trình diễn các tiết mục gồm: “Tre Việt Nam” do 500 chiến sĩ đặc công trình diễn; 165 chiến sĩ biểu diễn trống, 200 chiến sĩ biểu diễn cờ hội; “Việt Nam - đất nước - con người” do 200 diễn viên múa chuyên nghiệp và 200 chiến sĩ trình diễn; “Việt Nam muôn màu” do đội múa súng Đoàn Nghi lễ Quân đội cùng tốp ca nam nữ, tốp múa và 200 chiến sĩ trình diễn. “Khát vọng hòa bình - kết nối năm châu” do 200 diễn viên múa, 600 chiến sĩ đặc công, 200 chiến sĩ trình diễn.

Tại Triển lãm, ngoài khu vực trưng bày của các đơn vị, DN trong và ngoài nước, Ban Tổ chức bố trí khu vực Không gian văn hóa Việt Nam, khu vực trưng bày “Thành tựu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân” giới thiệu truyền thống, thành tựu 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; giới thiệu sản phẩm kinh tế - quốc phòng, kết quả chuyển đổi số của quân đội; giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, hiệp hội, tập đoàn kinh tế, DN.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Triển lãm sẽ diễn ra các chương trình giao lưu, trao đổi, thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan, đơn vị với DN; DN với DN; hội thảo chuyên đề kỹ thuật quân sự; các hoạt động giới thiệu thành tựu kinh tế kết hợp quốc phòng...

Triển lãm là dịp tăng cường hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng; tìm kiếm xu hướng phát triển của vũ khí, trang bị kỹ thuật trên thế giới để đề xuất, lựa chọn mua sắm, sản xuất, cải tiến vũ khí trang bị cho quân đội; tìm kiếm cơ hội xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp quốc phòng.