HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Kiểm tra căn nhà lúc 3 giờ sáng, công an bắt Phạm Hồng Thanh SN 1989 và 2 người

Trang Anh
|

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 02 túi nilon trong suốt, hàn kín hai đầu, bên trong chứa chất ma túy và 01 đoạn ống hút nhựa màu xanh.

Công an tỉnh An Giang cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam 03 đối tượng về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tại xã Vĩnh Trạch.

Theo đó, ngày 07/11/2026, Công an xã Vĩnh Trạch cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Trung Tính (sinh năm 2003, ngụ ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang); Nguyễn Thành Hiếu (sinh năm 2005, ngụ ấp Trung Bình Nhất, xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang) và Phạm Hồng Thanh (sinh năm 1989, ngụ ấp Tân Hiệp A, xã Óc Eo, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó, khoảng 02 giờ 15 phút ngày 21/10/2026, Công an xã Vĩnh Trạch nhận được tin báo về việc một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà ông N. T. L, thuộc ấp Trung Bình Nhất, xã Vĩnh Trạch.

- Ảnh 1.

Các đối tượng cùng tang vật - Ảnh: Công an An Giang

Đến khoảng 03 giờ 10 phút cùng ngày, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra, phát hiện tại phòng ngủ của Nguyễn Thành Hiếu có 05 đối tượng gồm: Trần Trung Tính, Phạm Hồng Thanh, Nguyễn Thành Hiếu, H. H. Đ (sinh năm 2005, ngụ xã Vĩnh Trạch) và N.T. A. T (sinh năm 1999, ngụ xã Vĩnh Trạch) đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 02 túi nilon trong suốt, hàn kín hai đầu, bên trong chứa chất ma túy và 01 đoạn ống hút nhựa màu xanh.

Qua làm việc, Thanh, Hiếu và Tính thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai, Thanh đưa tiền cho Hiếu và Tính mua ma túy từ một người đàn ông chưa rõ lai lịch để sử dụng thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang.

Hiện vụ việc đã được Công an xã Vĩnh Trạch bàn giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an 1 địa phương ra quân kiểm tra tại các nhà trọ, nhà nghỉ
Tags

An Giang

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

00:50
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Xe điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam, đi 625 km/sạc

Xe điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam, đi 625 km/sạc

02:01
Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

01:14
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại