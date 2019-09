Kiếm tiền tỷ từ nuôi cá cảnh

Hiện nay, các giống cá cảnh được nuôi phổ biến, đem lại giá trị kinh tế cao được ưa chuộng phải kể đến một số chủng loại chính như cá rồng (ngân long, thanh long, hồng long, kim long hồng vỹ, kim long quá bối, huyết long, ngân long abino...), cá dĩa (cá dĩa nuôi trong hồ kính có giống bồ câu, tuyết trắng, hoa văn, chấm beo...), cá la hán, các loại cá vàng...

Đặc biệt, giống cá Koi (Nhật Bản) loại trắng pha đỏ, đen pha trắng, bạch kim hoặc vàng kim... rất được giới sành chơi ưa chuộng.

Các giống cá cảnh được nuôi phổ biến, đem lại giá trị kinh tế cao

Bên cạnh nghề nuôi cá, một số nghề “ăn theo” cũng phát triển như làm hồ thủy sinh với nhiều mẫu thiết kế độc đáo, giá trị thẩm mỹ cao, hồ thuỷ cung quy mô hàng trăm m2.

Hay như nhiều cơ sở sản xuất, cung cấp cây thủy sinh, vật trang trí thủy sinh, trang thiết bị, vật tư phục vụ nuôi cá cảnh... thu lợi hàng tỷ đồng/năm.

Trong lĩnh vực này, ngoài các doanh nghiệp có quy mô lớn tại TP. Hồ Chí Minh, còn không ít đơn vị đến từ các tỉnh, thành phố khác như Hà Nội, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bình Dương, Tiền Giang...

Giám đốc một DN nuôi cá cảnh tại Bình Dương cho biết, một số DN trong ngành đã đạt doanh thu cao do làm ăn bài bản, chuyên nghiệp, biết cách ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Vì vậy, nhiều doanh nhân trẻ thế hệ 9X, 10X đã chọn nghề này để phát triển như một niềm đam mê, sở thích và kinh doanh hiệu quả.

Bà Trần Thị Quỳnh Nhi, chủ trang trại Nhà Mình Farm (Đà Nẵng) chuyên về cây thủy sinh, rất hào hứng giới thiệu về những cây thủy sinh đột biến có màu sắc lạ do trang trại tự nghiên cứu theo phương pháp cấy mô, đồng thời giới thiệu hồ thủy sinh và các chế phẩm xử lý vệ sinh hồ cá.

Hay chủ trang trại cá dĩa Mekong Discus (TP. Hồ Chí Minh) vui vẻ kể rằng vừa ký được 3 hợp đồng bán cá cảnh, 2 hợp đồng thiết kế hồ nuôi cá cảnh cho các doanh nghiệp trong nước và đang đàm phán với một khách hàng nước ngoài và đang mở rộng ra nhiều khách hàng bán sỉ với các hợp đồng tiền tỷ.

Ông Tống Hữu Châu, chủ trại cá Châu Tống cho biết, hiện nghề nuôi cá cảnh đang phát triển, khách hàng có nhiều cảm hứng nuôi cá cảnh để làm đẹp không gian sống. Đến nay, không ít DN của Việt Nam đang xuất khẩu tốt cá cảnh, sản lượng và kim ngạch mỗi năm đều tăng.

Chính vì thế, các cơ sở nuôi và kinh doanh cá cảnh nên quan tâm thích đáng đến việc đăng ký bảo vệ thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa vì đây là vấn đề quan trọng cho việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa khi xuất khẩu.

“Trong tương lai, nghề nuôi cá cảnh sẽ ngày càng được mở rộng, nâng tầm chuyên nghiệp. Tuy nhiên, tại Việt Nam hiện nay vẫn chưa có DN đầu tư sản xuất con giống, thức ăn cá cảnh, nên thị trường này còn để ngỏ cho hàng ngoại nhập tràn vào, làm cho nghề nuôi cá bị ảnh hưởng, phụ thuộc ít nhiều”, ông Châu phân trần.

Theo số liệu báo cáo của Chi cục Thủy sản TP. Hồ Chí Minh, sản lượng cá cảnh sản xuất và xuất khẩu tăng đều qua các năm. Tính đến năm 2018, tổng diện tích nuôi cá cảnh trên toàn thành phố khoảng 88,9 ha với hơn 292 cơ sở, hộ nuôi, với 3 hình thức nuôi là trong hồ kính, hồ xi măng, và ao đất.

Sản lượng cá cảnh sản xuất đạt 182 triệu con, tăng 17,4% so với năm 2017 (155 triệu con). Sản lượng cá cảnh xuất khẩu đạt trên 20,31 triệu con, tăng 11,6% so với năm 2017, giá trị kim ngạch đạt 22,39 triệu USD, tăng 11,5% so với năm 2017.

Số lượng tổ chức, cá nhân xuất khẩu cá cảnh qua cửa khẩu TP. Hồ Chí Minh hiện nay là trên 20 đơn vị. Đến nay, cá cảnh của thành phố đã xuất khẩu đến 46 quốc gia, trong đó thị trường châu Âu chiếm 55%, còn lại 45% là các thị trường châu Á, châu Mỹ và Nam Phi đem lại giá trị kinh tế không nhỏ.