Kiếm hơn 11,6 tỷ đồng từ heo cháy tỏi trên 1 sàn TMĐT, lùm xùm về sản phẩm Lê Anh Nuôi vẫn dài dằng dặc

Ồn ào liên miên không dứt

Thời gian gần đây, Lê Anh Nuôi cũng là một TikToker được cư dân mạng gọi tên khá nhiều, đỉnh điểm là vụ việc quảng cáo và bán yến sào giá rẻ vào đầu tháng 6 vừa qua. Sau sự việc đó, Lê Anh Nuôi có phần kín tiếng hơn, ít khi đăng bài trên các tài khoản MXH đồng thời âm thầm ẩn một số video.

Lê Anh Nuôi

Tuy nhiên những ồn ào liên quan TikToker này chưa có dấu hiệu chấm dứt. Gần nhất, anh tiếp tục được gọi tên khi cư dân mạng lan truyền hình ảnh một hộp thịt heo cháy tỏi “đến từ tương lai”.

Theo đó ngày sản xuất của sản phẩm là 24/04/2026 còn hạn sử dụng là ngày 24/7/2025. Dù hình ảnh không chụp rõ thương hiệu nhưng từ cách đóng gói cũng như thông tin nơi sản xuất, nhiều người nhận ra và cho rằng đây là thịt heo cháy tỏi Lê Anh Nuôi.

Sản phẩm được cho là thịt heo cháy tỏi của Lê Anh Nuôi

Sau đó, netizen đặt ra câu hỏi với Lê Anh Nuôi trên fanpage 173k người theo dõi nhưng không được trả lời.

Trước đó, ngày 8/6/2025, Lê Anh Nuôi đăng bài giới thiệu heo cháy tỏi trên Facebook như sau: “Khô heo cháy tỏi của nhà em thiên về chất lượng chứ không tập trung vào giá rẻ, vậy nên được các bác luôn tin tưởng và yên tâm khi mua, nhà em có 2 vị, 1 vị nguyên bản (rất ít cay phù hợp chị em) và 1 vị cay tê (nhiều cay 1 xíu phù hợp anh em con trai). Để lại cú pháp ‘CẦN TƯ VẤN’ em sẽ inbox tư vấn cụ thể về 2 vị và có ưu đãi đặc biệt nhé các bác. Nhận hàng tại nhà, kiểm tra hàng rồi thanh toán sau”.

Từ đó đến nay, nam TikToker không nhắc đến sản phẩm này trên các nền tảng MXH.

Lê Anh Nuôi trong một clip giới thiệu thịt heo cháy tỏi

Trên giỏ hàng nền tảng T., theo ghi nhận vào ngày 29/6, khô heo cháy tỏi của Lê Anh Nuôi vẫn được bày bán bình thường. Tại đây, sản phẩm được chia thành nhiều combo khác nhau và bán chạy nhất là 3 sản phẩm: Khô heo cháy tỏi Lê Anh Nuôi hũ 250g có giá niêm yết 170k (được giảm giá còn 105k) - 17,1k đơn hàng, Combo 500g heo cháy tỏi và khô gà lá chanh có giá niêm yết 290k (giảm giá còn 190k) - 15,7k đơn hàng, Combo 2 hũ khô heo cháy tỏi có giá niêm yết 330k (giảm giá 33% còn 220k) - 12,5k đơn hàng.

Như vậy tính riêng doanh thu của 3 sản phẩm này theo giá niêm yết, Lê Anh Nuôi có thể thu về gần 11,6 tỷ đồng. Con số này mới chỉ tính trên sàn T. chưa tính ở các nền tảng TMĐT hay các kênh bán hàng khác như website, Facebook.

Một số combo thịt heo cháy tỏi bán chạy của Lê Anh Nuôi

Đây không phải là lần đầu tiên shop Lê Anh Nuôi bị tố nhập nhằng về thời gian sản xuất. Vào năm 2024, một khách hàng cho biết mình đặt đơn vào ngày 21/5/2024, trên app hiển thị đơn hàng đã được chuyển đi trong ngày đó, tức là ngày 21/5/2024. Tuy nhiên đến khi nhận hàng thì thông tin ngày sản xuất là 22/5/2024 - sau khi đơn hàng được chuyển đi.

Điều này khiến cho khách hàng này cảm thấy hoang mang, vô lý bởi hàng chuyển đi từ hôm trước nhưng lại được sản xuất vào ngày hôm sau. Vị khách đặt ra rất nhiều giả thuyết, đồng thời cho biết đã liên lạc với phía Lê Anh Nuôi nhưng vẫn chưa được trả lời.

Thời điểm đó Lê Anh Nuôi giải thích nhà mình sản xuất hàng đi trong ngày và gối nhau. Ví dụ khách đặt vào trưa 21 thì ngày 22 mới in đơn đóng hàng và đó là hàng ngày 22, khách nhận đơn hàng là hàng vừa mới đóng hộp và đi đơn. Việc cập nhật trên app giao hàng, anh này cho rằng có thể do đơn vị vận chuyển cập nhật chưa đúng hoặc lý do nào đó. Lê Anh Nuôi cũng khẳng định nhà mình sản xuất thủ công, có đầy đủ giấy tờ kiểm định an toàn vệ sinh, đóng thuế đầy đủ công khai và minh bạch. Sau đó sự việc rơi vào im lặng.

Sản phảm thịt chưng mắp tép Lê Anh Nuôi từng bị tố nhập nhằng về thời gian sản xuất

Sự khó hiểu của Lê Anh Nuôi

Như đã nói ở trên, kể từ đầu tháng 6 - thời điểm xảy ra ồn ào nghi vấn chất lượng của yến sào giá rẻ chỉ 10 - 20k/ hũ đến nay, Lê Anh Nuôi cũng có những động thái mới. Không chỉ thay đổi trong nội dung trên các tài khoản MXH mà còn có hàng loạt sự khó hiểu.

Trên TikTok, Lê Anh Nuôi xóa bài đăng lên tiếng về yến sào và một số clip đời thường. Đồng thời anh không giới thiệu sản phẩm nhà làm như thịt heo cháy tỏi, muối vừng, thịt chưng mắm tép,... nữa, chỉ chia sẻ các mặt hàng của Công ty Cổ phần 26 - Bộ Quốc phòng.

Thông báo này hiện đã không còn trên tài khoản của Lê Anh Nuôi

Một bình luận của Lê Anh Nuôi trả lời việc vẫn hoạt động trên MXH như chưa hề có chuyện gì xảy ra

Cũng trên nền tảng này, Lê Anh Nuôi có phản ứng khá gay gắt với antifan, thẳng tay block các bình luận trái chiều và gọi những người này là "oắt con".

Sự việc bắt nguồn từ một livestream bán yến sào từ năm 2024. Trong clip được cắt ra từ phiên live, Lê Anh Nuôi nói: "Em bán yến còn nhiều hơn nhãn hàng bán các anh chị ạ. Nhãn hàng bán không bằng em bén đâu. Em sẽ chọn lựa sản phẩm uy tín, chất lượng để bán, giới thiệu".

Sau ồn ào yến sào, cư dân mạng bình luận "cà khịa" TikToker này: "Anh bán còn nhiều hơn nhãn hàng" thì tài khoản Lê Anh Nuôi có tick xanh đáp trả: "Mấy ***** oắt con này chặn mãi không hết nhỉ?". Tuy nhiên, màn đáp trả này hiện tại không còn được tìm thấy trên tài khoản của Lê Anh Nuôi.

Bình luận đáp trả từ tài khoản mang tên Lê Anh Nuôi sau ồn ào yến sào

Trên Facebook, thay vì lên tiếng làm rõ các ồn ào gần đây, Lê Anh Nuôi đưa ra cảnh báo về chuyện giả mạo và lừa đảo. Trong một bài đăng vào ngày 16/6, anh cho biết có đối tượng giả mạo shop mình để lừa đảo, yêu cầu khách chuyển khoản trước khi nhận hàng nên đưa ra thông báo như sau:

“Hiện nay xuất hiện nhiều đối tượng giả mạo Shop Lê Anh Nuôi để lừa đảo, yêu cầu khách hàng chuyển khoản trước khi nhận hàng. Chúng tôi xin khẳng định: Shop Lê Anh Nuôi KHÔNG yêu cầu khách hàng thanh toán trước rồi mới đi đơn. Khách nhận hàng, được kiểm tra sản phẩm, sau đó mới thanh toán”.

Hiện tại, netizen vẫn rất khó hiểu với các phản ứng của Lê Anh Nuôi và đang tiếp tục chờ đợi những câu trả lời chính thức từ TikToker này.

Lê Anh Nuôi (tên thật Lê Minh Tuyển, sinh năm 1992 tại Hà Nội). Anh từng gây chú ý trên TikTok khi đăng loạt video về những bữa cơm quân đội đầy đủ dinh dưỡng mà chỉ với giá 26.000 đồng/suất. Hiện tại anh đã chuyển sang làm kinh tế, bán các mặt hàng kinh tế quân đội. Kênh TikTok của Lê Anh Nuôi đang có 1,8 triệu người theo dõi và tổng cộng gần 44 triệu lượt yêu thích toàn kênh.

(Tổng hợp)