Kiếm được 2,6 triệu USD/giờ, đây là bí kíp giúp 'tiền đẻ ra tiền' của gia tộc giàu nhất thế giới

Theo hồ sơ của công ty đầu tư gia đình WIT LLC (Walton Investment Team) gửi lên Uỷ ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) vào cuối tháng 12, khoản đầu tư của gia đình này có giá trị 3,8 tỷ USD.

Trong năm nay, con số này tăng lên và phân lớn được đầu tư vào các quỹ ETF có chi phí thấp như Vanguard FTSE Emerging Markets và các quỹ ETF theo dõi trái phiếu ngắn hạn. Ngoài ra, gia đình này cũng tiết lộ về khoản nắm giữ trong các công ty bao gồm Apollo Global Management Inc., Snowflake Inc. và China’s Pinduoduo Inc.

Nhà Walton hiện là gia đình giàu có nhất thế giới với khối tài sản trị giá 238 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index. Khoảng một nửa khối tài sản này đến từ thương hiệu bán lẻ lớn nhất thế giới là Walmart, được Sam Walton thành lập năm 1950. Gia tộc này hiện sở hữu 48% cổ phần của Walmart.

Trong nhiều năm, nhà Walton thường khá kín tiếng về những khoản đầu tư của mình. Song, sự im lặng ngày càng khó được thực hiện khi họ kiếm được hàng tỷ USD nhờ bán cổ phần trong Walmart. Gia đình này đã bán khoảng 6,5 tỷ USD cổ phiếu Walmart kể từ đầu năm 2020. Theo Bloomberg, số tiền này lớn hơn gấp đôi giá trị tiền thưởng mà Walmart trả cho 1,5 triệu nhân sự tại Mỹ vào năm ngoái.

Tuy nhiên, đợt bán cổ phiếu này dường như lại không mấy ảnh hưởng đến giá trị tài sản mà họ đang nắm giữ. Thế hệ sau của Sam Walton vẫn đang kiểm soát trực tiếp 1.334.480.250 cổ phiếu Walmart với giá trị tăng 23 tỷ USD trong năm qua nhờ giá cổ phiếu thăng hoa.

Top 10 khoản đầu tư giá trị nhất mà team đầu tư nhà Walton đang nắm giữ.

Cổ phần nhà Walton nắm giữ trong Walmart hiện vẫn có tỷ lệ rất lớn đối với một công ty niêm yết. Tuy nhiên, một loạt đợt mua cổ phiếu quỹ gần đây của các nhà bán lẻ Bentonville, Arkansas đã khiến họ phải bán ra cổ phiếu để giữ tỷ lệ sở hữu ở mức ổn định. Theo đó, văn phòng gia đình và Walton Family Foundation nắm giữ khối tiền mặt lớn và đòi hỏi hệ thống đầu tư ngày càng phức tạp hơn.

Hiện tại, các thành viên của gia tộc giàu nhất thế giới cũng cởi mở hơn, sẵn sàng chia sẻ về các khoản đầu tư và hoạt động từ thiện của mình. Ví dụ, Ben Walton là chủ sở hữu của Zoma Capital - công ty đầu tư vào các lĩnh vực như năng lượng và nước. Đại diện của Walton Enterprises - văn phòng gia đình chính của nhà Walton, xác nhận rằng WIT là một đơn vị đầu tư đại diện cho gia đình này.

Theo hồ sơ gửi lên SEC, Dele Butler - cố vấn đầu tư cấp cao tại Walton Enterprises là đại diện liên hệ chính của WIT. Thông tin đăng tải trên trang LinkedIn cá nhân cho thấy, bà "tư vấn, hỗ trợ hoạt động giao dịch và đầu tư mà gia đình Walton đang phát triển." Những thành viên khác của công ty bao gồm chủ tịch Rupal Poltak, gia nhập WIT năm 2019 sau thời gian làm việc tại Fidelity Investments.

Cho đến nay, những nội dung đầu tư được WIT mới nhận được nhiều sự chú ý hơn. Hồ sơ cho thấy, công ty này bắt đầu thành lập vào năm 2020, vài tháng trước khi văn phòng gia đình Walton chuyển 48 tỷ USD cho một quỹ tín thác riêng, được thành lập để gia tộc bán bớt cổ phần trong gã khổng lồ ngành bán lẻ.

Walton Enterprises không tiết lộ tổng giá trị tài sản đang quản lý, dù hồ sơ thuế của các quỹ tín thác riêng cho thấy nhà Walton đang nắm giữ cổ phần trong các quỹ phòng hộ được điều hành bởi Tiger Global Management và Viking Global Investors.

Các quy tắc của SEC yêu cầu nhà đầu tư quản lý hơn 100 triệu USD đối với vốn cổ phần Mỹ phải tiết lộ giá trị của các khoản nắm giữ, dù các văn phòng gia đình có thể kháng nghị để giữ bí mật. Trong khi đó, Walton Enterprises chưa từng nộp báo cáo 13F theo quý - quy định yêu cầu nhà đầu tư phải công khai các khoản vốn góp của mình tại các công ty. Các văn phòng gia đình nổi tiếng khác ở Mỹ, gồm cả văn phòng của James Simons - nhà sáng lập Renaissance Technologies, đều đã nộp báo cáo cho SEC.