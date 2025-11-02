Kiếm bộn tiền từ bán năng lượng cho Trung Quốc, Nga sắp triển khai kế hoạch chưa từng có, trị giá 5 tỷ USD

Nga đang lên kế hoạch phát hành trái phiếu định danh bằng đồng nhân dân tệ (NDT) đầu tiên trên thị trường nội địa, Reuters dẫn nguồn tin cho biết.

Động thái này nhằm tạo kênh đầu tư cho các nhà xuất khẩu và ngân hàng Nga tích lũy được lượng lớn NDT từ việc xuất khẩu năng lượng sang Trung Quốc.

Ba nguồn tin trong lĩnh vực tài chính cho biết Bộ Tài chính Nga dự kiến phát hành 4 đợt trái phiếu, với tổng giá trị lên tới 400 tỷ rúp (5 tỷ USD), có kỳ hạn từ 3 – 10 năm.

“Mục tiêu là thu hút nhóm nhà đầu tư đa dạng nhất, từ ngân hàng, công ty quản lý tài sản cho đến các nhà môi giới phục vụ khách hàng cá nhân”, một nguồn tin nói, đồng thời tiết lộ kế hoạch dự kiến triển khai vào đầu tháng 12.

Một nguồn tin khác cho biết Bộ Tài chính đã tổ chức các cuộc họp với nhà đầu tư tiềm năng, bao gồm ngân hàng và các tổ chức tài chính, để giới thiệu các thông số sơ bộ của đợt phát hành trái phiếu NDT.

Các giao dịch trái phiếu cũng có thể được thực hiện bằng đồng rúp theo tỷ giá hiện hành.

Đợt phát hành trái phiếu dự kiến được thực hiện trên Sở Giao dịch Chứng khoán Moscow (MOEX) vốn đang nằm trong danh sách trừng phạt của phương Tây. Điều này đồng nghĩa với việc phần lớn nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cả Trung Quốc và các nước châu Á khác, sẽ không thể tham gia.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh 2 tập đoàn dầu mỏ lớn của Nga – Rosneft và Lukoil – đang chuyển lợi nhuận bằng NDT về nước trước ngày 21/11 – thời điểm các lệnh trừng phạt của Mỹ bắt đầu có hiệu lực. Theo dữ liệu của hãng phân tích Cbonds, hiện có khoảng 166 tỷ rúp trái phiếu doanh nghiệp định danh bằng NDT đang lưu hành tại Nga.

Tháng 5, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết 90% giao dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc hiện được thanh toán bằng rúp và NDT. Kim ngạch thương mại giữa 2 nước đạt kỷ lục 245 tỷ USD trong năm 2024.

Nga đã đàm phán với Trung Quốc về việc thiết lập một “cầu nối” giữa 2 thị trường tài chính, cho phép nhà đầu tư Trung Quốc tiếp cận tài sản Nga mà không bị các cơ quan phương Tây giám sát. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đến nay chưa đạt kết quả.

Các chuyên gia kỳ vọng trái phiếu NDT của Nga sẽ được săn đón mạnh, đặc biệt bởi các doanh nghiệp xuất khẩu lớn. Các công ty này, bao gồm doanh nghiệp năng lượng, đang nắm giữ lượng lớn NDT gửi trong ngân hàng, đẩy lãi suất NDT tại Nga xuống mức thấp kỷ lục.

Các nhà phân tích của Renaissance Capital nhận định việc phát hành sẽ giúp giảm rủi ro tỷ giá cho hệ thống ngân hàng vốn đang “ngập” trong thanh khoản NDT từ việc bán năng lượng bán cho Trung Quốc, đồng thời giúp các ngân hàng đáp ứng yêu cầu quản lý an toàn tài chính.

Xuất nhập khẩu năng lượng giữa Trung Quốc và Nga đạt 47,6 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2025, chiếm 1/3 tổng kim ngạch thương mại song phương, truyền thông Bắc Kinh dẫn lời Phó Thủ tướng Trung Quốc Ding Xuexiang cho biết.

Ông nhấn mạnh thương mại năng lượng đóng vai trò là nền tảng ổn định kim ngạch thương mại chung giữa 2 nước. Theo Phó Thủ tướng Trung Quốc, Bắc Kinh và Moscow đã đạt được “đồng thuận sâu rộng” trong hợp tác năng lượng.﻿

Tham khảo: Reuters﻿