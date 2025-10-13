Kịch bản Mỹ vô hiệu hóa toàn bộ hợp đồng máy bay Boeing bán cho Trung Quốc?

Hoa Kỳ có thể áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với Boeing.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng bước đi này là một phần trong phản ứng của Washington đối với những hạn chế xuất khẩu khoáng sản đất hiếm của Trung Quốc, Reuters đưa tin.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, ông Trump thường xuyên sử dụng Boeing như "quân bài" trong các nỗ lực mạnh mẽ nhằm định hình lại thương mại toàn cầu.

Vào tháng 4, trong bối cảnh tranh chấp thương mại với Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ đã ra lệnh tạm thời ngừng giao máy bay Boeing mới cho các hãng hàng không Trung Quốc.

Sau chuyến thăm của ông Trump, nhà sản xuất máy bay này buộc phải ký kết một số thỏa thuận lớn nhằm chuyển hướng kinh doanh sang các hãng hàng không nước ngoài.

"Chúng tôi có rất nhiều thứ, bao gồm cả những thứ quan trọng nhất đó là máy bay. Họ (Trung Quốc) đang sở hữu rất nhiều phi cơ chở khách Boeing, và họ cần linh kiện cùng với rất nhiều thứ khác nữa".

Ông Trump phát biểu như trên trước các phóng viên tại Nhà Trắng, khi trả lời câu hỏi về việc Mỹ có thể áp đặt kiểm soát xuất khẩu đối với những mặt hàng nào.

Phi đội máy bay chở khách Boeing của Trung Quốc trước nguy cơ "nằm đất".

Theo báo cáo của hãng tin Bloomberg vào tháng 8, nhà sản xuất máy bay hàng đầu của Mỹ đang đàm phán để bán tới 500 phi cơ dân dụng cho Trung Quốc, nhưng giờ đây dự án đối diện nguy cơ đóng cửa.

Mặc dù vậy, theo ông Scott Hamilton - một nhà phân tích lĩnh vực hàng không vũ trụ tại Leeham Co tin rằng ngay cả khi hợp đồng mua sắm bị hủy bỏ, thiệt hại tài chính đối với Tập đoàn Boeing có thể sẽ không đáng kể, nhưng vị chuyên gia chưa nêu rõ lý do là vì sao?