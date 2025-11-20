Kịch bản khó tin: Tuyển Malaysia không bị xử thua, đá 11m với tuyển Việt Nam tranh vé Asian Cup?

Sau 5 lượt trận đã đấu, tuyển Việt Nam tạm xếp nhì bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 12 điểm, hiệu số +6 (ghi 11 bàn thắng, thủng lưới 5 lần). Trong khi đó, tuyển Malaysia giữ ngôi đầu với 15 điểm, hiệu số +14 (ghi 15 bàn thắng, thủng lưới 1 lần).

Tuy nhiên, người hâm mộ Việt Nam đều đang tự tin vào khả năng Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) kháng cáo lên Toàn án trọng tài thể thao bất thành (trước đó FIFA đã bác đơn), dẫn đến việc tuyển Malaysia bị xử thua ở 2 trận gặp Nepal và Việt Nam vì sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định.

Khi ấy, tuyển Việt Nam sẽ vươn lên giành ngôi đầu bảng F với 15 điểm, còn tuyển Malaysia chỉ còn 9 điểm. Cuộc đua giành suất dự Asian Cup 2027 duy nhất ở bảng đấu này lúc đó cũng sẽ ngã ngũ trước khi lượt trận cuối diễn ra (ngày 31/3/2026).

Cục diện bảng F sau lượt trận thứ 5.

Tuy nhiên trong trường hợp tuyển Malaysia không bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xử thua, một kịch bản thú vị khác có thể sẽ xảy ra.

Khi ấy, nếu tuyển Việt Nam thắng Malaysia với cách biệt đúng 4 bàn ở lượt về, hai đội sẽ bằng nhau ở tất cả các chỉ số. Cả Việt Nam và Malaysia lúc đó đều có 15 điểm, hiệu số +8, với số bàn thắng, bàn thua khi đối đầu bằng nhau, và tổng số bàn thắng, bàn thua cả 6 trận cũng bằng nhau.

Theo quy định, khi ấy ngôi đầu bảng sẽ được phân định bằng cách cho hai đội đá phạt đền. Đây là điều hiếm khi xảy ra, nhưng hứa hẹn sẽ đến nhiều thú vị cho một trận đấu ở vòng loại Asian Cup.

Tuyển Việt Nam khao khát đòi lại món nợ thua Malaysia 0-4 ở lượt đi.

Tất nhiên, kịch bản trên hiện mới chỉ là lý thuyết. Cơ hội để tuyển Malaysia thoát án từ AFC là điều khó xảy ra. Và nhiều khả năng, trận đấu giữa hai đội vào ngày 31/3/2026 sẽ chỉ còn mang ý nghĩa danh dự.