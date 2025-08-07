Kịch bản Gruzia đang chờ

Hệ thống phòng không Patriot của Đức.

Kịch bản Gruzia

Tờ Weapons and Strategy dẫn tuyên bố của ông Stephen Bryan cho biết: "Kịch bản này loại trừ cả sự hiện diện của quân đội nước ngoài lẫn việc cung cấp các đảm bảo an ninh, bao gồm cả đảm bảo tài chính.

Kịch bản này có thể bao gồm một gói hỗ trợ tái thiết, nhưng không tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga", Bryan viết, trích dẫn một nghiên cứu ngắn có tựa đề "Kết cục của xung đột Nga-Ukraine và Tương lai của Châu Âu" của JPMorgan Chase.

Bài báo lưu ý rằng trong kịch bản như vậy, Ukraine sẽ không thể gia nhập Liên minh Châu Âu hay NATO. Hơn nữa, trong "kịch bản Gruzia", Ukraine chắc chắn sẽ quay trở lại quỹ đạo của Nga - cả vì lợi ích thương mại lẫn một số lý do khác, bài báo cho biết.

Để thực hiện điều này, cần có những thỏa thuận cứng rắn về lãnh thổ, biên giới, thương mại và các vấn đề liên quan, cũng như việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và các biện pháp xây dựng lòng tin khác từ cả hai phía, Bryan viết.

Châu Âu hợp sức

Bất chấp những dự báo không mấy khả quan với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, bốn nước châu Âu gồm Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển quyết định mua hơn một tỷ USD vũ khí Mỹ theo kế hoạch mới của NATO nhằm hỗ trợ Ukraine.

Hôm 5 tháng 8, Hà Lan thông báo sẽ mua 577 triệu USD vũ khí từ kho dự trữ của Mỹ để viện trợ cho Ukraine. Ba nước Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển cùng ngày cho biết họ sẽ cùng nhau góp 500 triệu USD cho hoạt động này.

Đây là lần đầu tiên các nước mua vũ khí từ kho của Mỹ theo Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL), cơ chế do Tổng thống Donald Trump và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte khởi xướng vào tháng trước.

Bốn quốc gia châu Âu cho biết cần phải viện trợ Ukraine trong lúc nước này đối mặt với áp lực quân sự ngày càng tăng từ Nga. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans, điều này sẽ "gia tăng áp lực để buộc Nga phải đàm phán".

Gói viện trợ quân sự của Hà Lan bao gồm linh kiện tên lửa Patriot của Mỹ, cùng các hệ thống khác cho những đơn vị Ukraine đang bị kéo căng trên tiền tuyến, Bộ Quốc phòng Hà Lan thông báo.

Chính phủ Thụy Điển cho biết nước này sẽ hỗ trợ các hệ thống phòng không, trong đó có đạn tên lửa Patriot, cùng vũ khí chống tăng, đạn dược và phụ tùng cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đánh giá khoản viện trợ này là "một sáng kiến rất mạnh mẽ, giúp tăng cường đáng kể khả năng bảo vệ tính mạng con người của chúng tôi". "Đây là những bước đi mới mang tính nền tảng cho an ninh lâu dài tại châu Âu", ông Zelensky nhận định.

Tổng thống Zelensky cũng thông báo đã thảo luận với Tổng thống Trump vào ngày 5 tháng 8 về hợp tác quốc phòng song phương và các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, song không nêu chi tiết.

Tổng thư ký NATO cho biết Hà Lan là nước đầu tiên công bố kế hoạch viện trợ theo PURL, cũng như hoan nghênh động thái tương tự của Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển.

"Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển hỗ trợ Ukraine từ ngày đầu xung đột giữa nước này với Nga. Tôi ca ngợi các đồng minh này bởi nỗ lực nhanh chóng của họ nhằm đưa sáng kiến vào thực tiễn", ông Rutte nói.