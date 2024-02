Kịch bản đáng sợ trên Biển Đỏ

Kịch bản nguy hiểm

Giao thông thương mại qua nút thắt Biển Đỏ nối châu Âu với châu Á đã giảm hơn 40% do chiến dịch tấn công tàu thương mại liên quan đến Israel, Mỹ, Anh và một số nước phương Tây do Houthi thực hiện với lý do ủng hộ lực lượng Hamas trong cuộc xung đột với Israel tại Gaza.

Một loạt cuộc tấn công tên lửa kéo dài một tháng của Mỹ và Anh vào Yemen không có dấu hiệu làm chậm lại hoạt động của lực lượng dân quân Houthi.

"Đó là một trong những kịch bản đáng sợ nhất khi có một con tàu mặt nước không người lái có thể di chuyển với tốc độ nhanh. Và nếu bạn không triển khai đối phó kịp thời, mọi chuyện có thể trở nên cực kỳ tồi tệ", chỉ huy Nhóm tấn công tàu sân bay số 2 của Mỹ, nói với AP trong một cuộc phỏng vấn.

Theo vị chỉ huy này, các tàu chiến của Mỹ đã đánh chặn và tiêu diệt nhiều USV do Houthi triển khai, đồng thời chỉ ra rằng tình báo quân sự Mỹ về khả năng của lực lượng dân quân trong khu vực này là không rõ ràng.

"Đó là một mối đe dọa chưa thể xác định bởi chúng tôi không có nhiều thông tin, nó có thể cực kỳ nguy hiểm – đó là xuồng tấn công không người lái", tướng Mỹ nói và lưu ý thêm rằng:

"Lực lượng Houthi rõ ràng có những cách để kiểm soát USV giống như họ đang làm với máy bay không người lái (UAV), hiện chúng tôi có rất ít thông tin về tiềm lực quân sự của Houthi, đặc biệt là USV".

Nhóm tấn công tàu sân bay số 2 của Mỹ do hàng không mẫu hạm USS Dwight D. Eisenhower dẫn đầu đã tuần tra Biển Đỏ kể từ tháng 11 năm 2023.

Mỹ và Anh đã tiến hành các cuộc tấn công mới nhất vào Houthi hôm 17 tháng 2, với các cuộc tấn công nhằm vào loạt mục tiêu của Houthi tại tỉnh al-Hudaydah, phía tây Yemen.

Các cuộc tấn công diễn ra sau tuyên bố của lực lượng Houthi rằng họ đã thực hiện cuộc tấn công mới bằng UAV và tên lửa vào một tàu chở dầu có liên kết với Vương quốc Anh – chưa đầy 24 giờ sau một cuộc tấn công riêng vào một tàu thương mại khác cũng của Anh.

Mohammed Ali Al-Houthi, thành viên Hội đồng Chính trị Tối cao của Houthi đã cảnh báo hôm 16 khi tham gia một cuộc họp ở Sanaa rằng Biển Đỏ không còn là khu nghỉ dưỡng mà người Mỹ có thể dạo chơi, nói rằng những cuộc tấn công của dân quân sẽ tiếp tục cho đến khi người dân Gaza chiến thắng.

Biển Đỏ tăng nhiệt

Theo ITV News, lực lượng Ansar Allah tại Yemen, còn được gọi là Houthi, đã sẵn sàng cho một bước leo thang mới ở Biển Đỏ và đang lên kế hoạch tăng cường các cuộc tấn công trên biển nếu Israel tiếp tục hoạt động trên bộ ở Dải Gaza.

Ông Al-Houthi nói, lực lượng Houthi đang cân nhắc nhiều lựa chọn khác nhau để có thể khiến Biển Đỏ tăng nhiệt.

Khi được hỏi liệu các lựa chọn có bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào các đại sứ quán và căn cứ của Vương quốc Anh và Mỹ trong khu vực hay không, vị lãnh đạo này nói rằng:

"Những hoạt động như vậy hiện không được cân nhắc nhưng phong trào có nhiều lựa chọn khác nếu Mỹ và Anh tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào thường dân Yemen".

Ông nói: "Sở hữu tên lửa và máy bay chiến đấu có thể vươn tới những mục tiêu chiến lược của Mỹ và Anh, chúng tôi sẽ tấn công họ mà không hề do dự nếu họ tiếp tục tấn công vào cả dân thường Yemen, bởi đây là quyền đáp trả hợp pháp".

Phong trào Houthi, lực lượng kiểm soát phần lớn miền bắc và miền tây Yemen, tuyên bố vào tháng 11 năm 2023 sẽ tấn công bất kỳ tàu nào liên quan đến Israel, Mỹ cho đến khi Tel Aviv ngừng các hoạt động quân sự ở Dải Gaza.

Thông điệp của Houthi đã khiến Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố thành lập một chiến dịch đa quốc gia nhằm đảm bảo an ninh hàng hải ở Biển Đỏ.

Các lực lượng của Mỹ và Anh sau đó đã tiến hành các cuộc tấn công lớn nhằm vào các vị trí của Houthi với mục tiêu làm suy giảm khả năng quân sự của lực lượng này.

Hàng loạt cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình, bom dẫn đường nhằm vào Houthi đã được Mỹ và Anh thực hiện trong thời gian qua nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy khả năng tấn công của Houthi suy yếu như phương Tây mong muốn.