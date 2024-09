Kịch bản cho bầu cử chủ tịch đảng cầm quyền Nhật Bản

Câu hỏi đặt ra tại thời điểm này là, bầu cử chủ tịch đảng cầm quyền Nhật Bản với hàng loạt điều chưa có tiền lệ này, sẽ diễn ra như thế nào?

Ứng viên chủ tịch đảng LDP.

Theo quy định, tại bỏ phiếu vòng 1, sẽ có tổng số 736 phiếu bầu, trong đó 368 phiếu là của các nghị sĩ quốc hội thuộc đảng cầm quyền Tự do Dân chủ Nhật Bản (LDP), 368 phiếu còn lại là của các đảng viên.

Tại vòng này, nếu ứng cử viên nào giành được số phiếu cao nhất và quá bán sẽ trúng cử chủ tịch LDP, đồng thời cũng sẽ là thủ tướng mới của Nhật Bản, thay thế đương kim Thủ tướng Kishida Fumio – người đã không tham gia tranh cử. Trong trường hợp không ai có được số phiếu quá bán, 2 ứng cử viên có số phiếu cao nhất sẽ bước vào vòng hai – được gọi là vòng chung kết với 415 phiếu, trong đó có 368 phiếu của các nghị sỹ quốc hội thuộc LDP và 47 phiếu của đại diện tất cả các địa phương trong nước của Nhật Bản. Tại vòng này, ứng viên nào có số phiếu cao nhất sẽ đắc cử.

Tuy nhiên, theo các cuộc điều tra dư luận do các cơ quan báo chí uy tín hàng đầu Nhật Bản như NHK, Nikkei, Asahi, TBS... tiến hành, mặc dù có 3 ứng cử viên đang vượt lên dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ cả từ phía các nghị sỹ, các đảng viên và dư luận là ông Kiozumi Shinjiro – nguyên Bộ trưởng Bộ Môi trường, bà Takaichi Sanae – đương kim Bộ trưởng An ninh kinh tế và ông Ishiba Shigeru – cựu Bộ trưởng Quốc phòng, nhưng vẫn chưa có bất kỳ một ứng cử viên nào có khả năng tập trung được số phiếu quá bán. Còn các nhà phân tích chính trị Nhật Bản thì cho rằng, với số ứng viên đông kỷ lục và sự phân tán quyền lực cùng sự chia rẽ dai dẳng trong nội bộ LDP như hiện nay, chủ tịch mới của LDP chỉ được bầu ra ở vòng bỏ phiếu thứ 2.

Ông Hiramoto Noriaki - chuyên gia phân tích chính trị độc lập nhận định: “Bầu cử lần này có số lượng ứng cử viên đông nhất từ trước đến nay, do đó, có 2 đặc điểm. Thứ nhất là, vì số ứng cử viên đông nên khó tập trung phiếu, do đó, khả năng rất cao là phải tiến hành bỏ phiếu vòng 2, tức là vòng chung kết. Thứ 2 là, vì số phiếu của các nghị sỹ quốc hội bị phân tán, nên phiếu của các đảng viên sẽ là yếu tố quyết định. Do đó, các ứng cử viên coi việc vận động để tập trung phiếu của các đảng viên là vấn đề ưu tiên”.

Các nhà phân tích chính trị cũng cho rằng, bầu cử lần này còn có một đặc điểm nữa. Đó là sự san sẻ cơ hội, không chỉ về mặt thế hệ mà cả về giới tính. Nếu như trước đây, chức vụ chủ tịch LDP chỉ tập trung vào các nam chính khách lão luyện, tuổi tác, thì nay, cơ hội được trao cho cả phụ nữ và thanh niên. Vấn đề là các ứng viên nữ và ứng viên trẻ có tận dụng được cơ hội hay không? Câu trả lời sẽ có vào ngày mai 27/9, khi kết quả bầu cử Chủ tịch LDP 2024 được chính thức công bố.