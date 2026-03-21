Kịch bản bất ngờ cho một thỏa hiệp mang tính bước ngoặt tại Trung Đông

Hải Yến |

Những phân tích sâu sắc về mục tiêu thực sự của các bên đang hé lộ một kịch bản mới cho cấu trúc an ninh tại Trung Đông.

Mỹ không ủng hộ các mục tiêu của Israel đối với Iran và có thể cởi mở với một thỏa hiệp bao gồm các bảo đảm an ninh cho Iran.

Cựu Đại sứ Italy tại Tehran và Bắc Kinh Alberto Bradanini giải thích với TASS , Nga và Trung Quốc có thể đóng vai trò trong việc hình thành một khuôn khổ an ninh khu vực mới.

"Israel không tìm kiếm sự xuống thang, mục tiêu của họ là hủy diệt hoàn toàn và chia cắt Iran thành các thực thể sắc tộc nhỏ hơn. Họ muốn biến Iran thành Gaza hoặc gây bất ổn, như đã xảy ra tại Syria, Sudan hay Libya”, ông Bradanini cho biết.

“Mục tiêu của Israel là sự tan rã của một quốc gia lớn mạnh đang ủng hộ Palestine. Đây là nguyên nhân cốt lõi đằng sau cuộc xung đột với Iran", ông nói thêm.

Tuy nhiên, ông cho rằng nhiều quốc gia trong khu vực, bắt đầu từ Thổ Nhĩ Kỳ, phản đối kịch bản này. Các quốc gia châu Âu lo ngại về một làn sóng di cư hàng loạt tiềm tàng. Người tị nạn khó có khả năng đến Mỹ, thay vào đó, họ sẽ đến châu Âu thông qua Thổ Nhĩ Kỳ, như đã xảy ra năm 2015 sau cuộc khủng hoảng Syria.

"Quan trọng nhất, Mỹ không ủng hộ kế hoạch này. Iran đã nêu rõ rằng nếu Israel cố gắng chia cắt đất nước, Tehran sẽ đáp trả bằng cách phá hủy mọi thứ xung quanh, thông qua việc sở hữu một kho vũ khí lớn như giải pháp cuối cùng.

Các hành động của Iran chống lại các mục tiêu tại các quốc gia vùng Vịnh gây ra những thách thức đáng kể cho nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là kinh tế Mỹ", ông nói thêm.

Ông Bradanini nhấn mạnh, nếu Mỹ thực sự mong muốn chấm dứt cuộc xung đột này, một thỏa hiệp phải được thực hiện.

"Iran có khả năng sẽ đưa ra các điều kiện của riêng mình, quan trọng nhất là yêu cầu các bảo đảm sẽ không có thêm các cuộc tấn công. Do sự thiếu tin tưởng đối với cả Mỹ và Israel, Iran có thể đề xuất một cấu trúc an ninh với Nga và Trung Quốc đóng vai trò là những bên bảo lãnh", ông Bradanini gợi ý.

Theo quan điểm của ông Bradanini, kết quả chính của những nỗ lực hiện nay - bề ngoài nhằm ngăn cản Iran phát triển vũ khí hạt nhân - đã dẫn đến nhận thức rằng mục tiêu chính của Tehran hiện nay là sở hữu loại vũ khí này, coi đó là công cụ răn đe tối thượng.

Theo TASS
Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

