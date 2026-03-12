Kia Sportage thế hệ mới sẽ khai tử máy xăng, chỉ còn hybrid, có bản chạy 100km không cần lo giá xăng tăng

Kia được cho là đã bắt đầu quá trình phát triển thế hệ thứ 6 của Sportage với mã dự án NQ6. Điểm đáng chú ý nhất ở thế hệ mới là việc loại bỏ hoàn toàn các phiên bản dùng động cơ xăng truyền thống, thay vào đó là chiến lược 100% hybrid.

Theo kế hoạch, mẫu xe này dự kiến ra mắt vào quý III/2027 và sẽ trở thành một trong những bước chuyển mình lớn nhất trong lịch sử của dòng SUV cỡ C bán chạy của Kia.

Kia Sportage thế hệ mới sẽ đón nhận thay đổi quan trọng. Ảnh: Đại lý

Chỉ còn hybrid và plug-in hybrid

Thế hệ Kia Sportage mới sẽ được tinh giản hệ truyền động, tập trung vào hai cấu hình điện hóa. Bản Hybrid (HEV) sử dụng hệ thống thế hệ mới với mô-tơ điện mạnh hơn cùng bộ pin dung lượng lớn hơn, giúp cải thiện hiệu suất nhiên liệu lẫn khả năng vận hành. Trong khi đó, bản Plug-in hybrid (PHEV) hướng tới phạm vi chạy điện thuần lên tới 100km, cho phép nhiều người dùng hoàn thành quãng đường đi làm hằng ngày mà gần như không cần dùng xăng.

Ở thế hệ hiện tại, Kia Sportage vẫn có khá nhiều lựa chọn như động cơ xăng, LPG, hybrid và plug-in hybrid. Tuy nhiên với NQ6, Kia được cho là sẽ hợp nhất toàn bộ danh mục chỉ còn các phiên bản hybrid.

Một số hình dung về Kia Sportage thế hệ mới từ nghệ sĩ CGI. Ảnh: tedoradze.giorgi, Autoya, nymammoth

Chiến lược phản ứng trước "khoảng trống xe điện"

Việc chuyển hướng của Sportage - mẫu xe bán chạy nhất của Kia tại Bắc Mỹ và châu Âu - được xem là động thái nhằm đối phó với giai đoạn được nhiều chuyên gia gọi là "EV Chasm", tức khoảng trống trong quá trình chuyển đổi sang xe điện.

Mặc dù mục tiêu dài hạn của ngành ô tô là điện hóa hoàn toàn, nhu cầu với xe điện thuần trong thời gian gần đây có dấu hiệu chững lại. Nguyên nhân chủ yếu đến từ giá bán xe điện còn cao và hạ tầng trạm sạc chưa đủ phổ biến

Trong khi đó, xe hybrid lại đang tăng trưởng mạnh. Riêng tại Mỹ, doanh số hybrid của Hyundai Motor Company và Kia được cho là đã tăng hơn 50% trong tháng gần nhất, trong khi doanh số xe điện thuần giảm.

Đây có thể là nội thất của Kia Sportage 2027. Ảnh: Autoya

Hybrid được xem là "cầu nối" trước khi xe điện phổ cập

Một yếu tố khác khiến Kia lựa chọn hybrid cho Sportage mới là sự thay đổi trong chính sách môi trường tại nhiều thị trường lớn. Chính phủ ở Bắc Mỹ và châu Âu gần đây đã điều chỉnh lộ trình chuyển đổi sang xe điện, bao gồm việc nới lỏng một số mốc giảm phát thải hoặc điều chỉnh chính sách trợ giá.

Trong bối cảnh đó, Kia Sportage 100% hybrid được xem là giải pháp trung gian, giúp đáp ứng tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe nhưng vẫn phù hợp với người dùng chưa sẵn sàng chuyển sang xe điện hoàn toàn.

Không chỉ Sportage, Kia còn chuẩn bị thêm công nghệ mới

Sportage NQ6 chỉ là một phần trong chiến lược lớn hơn của Kia và Hyundai. Hai hãng xe Hàn Quốc được cho là đang chuẩn bị giới thiệu xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) tại các thị trường như Bắc Mỹ và Trung Quốc.

Loại xe này vận hành bằng mô-tơ điện nhưng sử dụng động cơ xăng nhỏ chỉ để sạc pin, qua đó giúp giảm lo ngại về phạm vi hoạt động - một trong những rào cản lớn nhất của xe điện hiện nay.

Nếu đúng kế hoạch, năm 2027 có thể sẽ trở thành cột mốc quan trọng khi Kia tái định hình danh mục sản phẩm của mình, với Sportage thế hệ mới đóng vai trò mở đầu cho làn sóng điện hóa theo hướng thực dụng hơn.