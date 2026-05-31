Kia Sportage 2026 chốt ngày ra mắt khách Việt: Thiết kế đổi gần như hoàn toàn, khả năng cao có tùy chọn hybrid cắm sạc

Vĩnh Phúc
|

Kia Việt Nam ấn định thời gian ra mắt sản phẩm mới này là thứ 7 ngày 6/6. Các thông tin chi tiết về sản phẩm mới vẫn được giấu kín.

Kia Việt Nam vừa đăng tải video hé lộ về mẫu xe chuẩn bị ra mắt vào cuối tuần sau. Hãng xe Hàn Quốc hé lộ nhiều khu vực ngoại thất của sản phẩm mới này. Dựa theo các chi tiết lộ diện, không khó để nhận ra đây là mẫu Kia Sportage mới.

Hình ảnh sản phẩm mới sắp được Kia Việt Nam giới thiệu.

Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Sportage được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 11/2024 trước khi có một bản nâng cấp nhẹ vào tháng 7/2025. So với đời xe đang bán tại Việt Nam, Sportage mới dễ dàng được nhận ra với nhiều chi tiết nâng cấp ngay từ bên ngoài.

Phần đầu nổi bật với đèn chiếu sáng mới với đồ họa đèn LED định vị ban ngày mang hơi hướm của dòng SUV thuần điện EV9, cụm đèn hậu cũng được làm mới để phù hợp với thiết kế tổng thể. Ngoài ra, phần cản trước và sau cũng có sự thay đổi nhẹ. Tại thị trường nước ngoài, Sportage facelift có các tùy chọn mâm 17, 18 và 19 inch.

Thời gian ra mắt sản phẩm mới này là ngày 6/6.

Không gian khoang lái cũng được nâng cấp nhẹ ở các chi tiết như cần số dạng núm xoay, vô lăng 2 chấu với logo đặt lệch. Tại thị trường nước ngoài, Sportage được bổ sung thêm tính năng khởi động bằng vân tay, hiện vẫn chưa rõ trang bị này có xuất hiện tại thị trường Việt Nam hay không.

Hệ truyền động trên Sportage mới tại Việt Nam nhiều khả năng sẽ có thêm tùy chọn hybrid lẫn hybrid cắm sạc theo xu hướng chung của thị trường. Đối với bản hybrid nhẹ, công suất dao động 226-231 mã lực tùy phiên bản. Sportage PHEV trang bị động cơ xăng 1.6L tăng áp kết hợp cùng mô-tơ điện 72 kW, sản sinh công suất đạt 268 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm.

Kia Sportage mới tại thị trường Mỹ. Ảnh: Kia

Kia Sportage hiện tại đang được phân phối chính hãng ở Việt Nam với 3 phiên bản là 2.0G Premium, 2.0G Sigature và 1.6 Turbo Signature, tất cả đều lắp ráp trong nước. Giá bán đề xuất của mẫu SUV này dao động từ 819 triệu đồng đến 1,009 tỷ đồng. Hiện tại, Sportage đang được hưởng khuyến mại trực tiếp từ hãng với mức ưu đãi 30-50 triệu đồng tùy phiên bản.

Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

