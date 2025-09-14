Kia Sorento 2025 ra mắt Việt Nam: Giá từ 1,249 tỷ đồng, mâm lớn, nâng cấp ADAS đấu Santa Fe, Everest

Kia Sorento mới chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam với 4 phiên bản 2.5G Signature FWD, 2.5G Signature AWD, 2.2D Signature FWD và 2.2D Signature AWD đi cùng mức giá lần lượt 1,249 tỷ đồng, 1,329 tỷ đồng, 1,389 tỷ đồng và 1,469 tỷ đồng. So với bản cũ, giá khởi điểm của Kia Sorento đã tăng tới 310 triệu đồng.

Kia Sorento 2025 đã có mặt ở đại lý. Ảnh: Đại lý

So với bản cũ, Sorento 2025 được tinh chỉnh thiết kế, bổ sung nhiều trang bị tiện nghi và công nghệ an toàn, đồng thời cải thiện khả năng vận hành nhằm tăng sức cạnh tranh trước những đối thủ sừng sỏ như Hyundai Santa Fe hay Toyota Fortuner.

Ở phần ngoại thất, Sorento mới gây chú ý với cụm đèn thiết kế giống “người anh em” Carnival, dải LED định vị mỏng hơn và lưới tản nhiệt tinh chỉnh lại cho cảm giác hiện đại, cao cấp hơn. Bộ mâm hợp kim thiết kế mới, kích thước 20 inch trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản, mang đến diện mạo thể thao và vững chãi hơn hẳn đời cũ.

Ngoại thất Sorento 2025 được nâng cấp nhẹ. Ảnh: Đại lý

Bước vào bên trong, khoang nội thất được nâng cấp đáng kể với cụm màn hình đôi gồm đồng hồ kỹ thuật số và giải trí trung tâm, đều có kích thước lớn 12,3 inch. Khu vực điều khiển trung tâm được thiết kế lại gọn gàng, đi kèm phím bấm điện tử thay cho cần số truyền thống. So với Sorento cũ vốn chỉ có màn hình 10,25 inch và bảng táp-lô đơn giản, phiên bản mới mang đến cảm giác hiện đại hơn.

Màn hình giải trí là nâng cấp đáng chú ý nhất trong nội thất. Ảnh: Đại lý

Không chỉ tăng kích thước, màn hình giải trí trên Kia Sorento 2025 cũng kết nối Apple Carplay & Android Auto không dây. Nhiều tính năng nổi bật đã trở thành tiêu chuẩn trên bản mới, như sưởi vô lăng, ghế lái nhớ vị trí, sưởi và làm mát hàng ghế trước, điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống âm thanh 12 loa Bose, HUD, sạc không dây, rèm che nắng, cần số dạng núm xoay, cổng sạc type C ở cả 3 hàng ghế, đèn viền nội thất...

Động cơ không thay đổi so với bản cũ. Bản Xăng dùng động cơ SmartStream 2.5G cho công suất 177 mã lực và mô-men xoắn 232 Nm, hộp số tự động 6 cấp. Bản Dầu dùng động cơ SmartStream 2.2D cho công suất 198 mã lực và mô-men xoắn 440 Nm, hộp số tự động DCT 8 cấp.

Các phiên bản Xăng và Dầu có hậu tố FWD trang bị dẫn động cầu trước và 4 chế độ lái (Comfort, Eco, Sport, Smart), trong khi hậu tố AWD trang bị dẫn động bốn bánh, cũng có 4 chế độ lái có và bổ sung 3 chế độ lái off-road (Snow, Mud, Sand).

Hệ thống an toàn cũng được nâng cấp nhẹ. Ảnh: Đại lý

Về an toàn, xe bổ sung thêm cảm biến bên hông. Hai tính năng cảnh báo kèm hỗ trợ tránh va chạm phía trước và cảnh báo đi cùng hỗ trợ tránh va chạm phía sau khi đỗ xe được nâng cấp lên phiên bản 2.0.

Các tính năng ADAS khác vẫn đầy đủ cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi, ga tự động thích ứng. Bên cạnh đó là hệ thống 6 túi khí, camera 360 độ, hiển thị điểm mù trên màn hình đồng hồ, cảnh báo và hỗ trợ mở cửa xe an toàn, cảnh báo người lái mất tập trung, và cảnh báo người ngồi hàng ghế sau.

Cùng phân khúc với Kia Sorento có Hyundai Santa Fe và Ford Everst. Những mẫu xe đối thủ hiện có giá khởi điểm thấp hơn. Giá Santa Fe chỉ từ 1,069 tỷ đồng. Giá Everest từ 1,099 tỷ đồng.