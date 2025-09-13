Kia Sorento 2025 chốt ra mắt Việt Nam ngày mai: Giá đồn đoán từ trên 1 tỷ đồng, sẽ có cả bản xăng và dầu

Chiều 12/9, Kia Việt Nam xác nhận Kia Sorento 2025 sẽ ra mắt vào ngày 13/9 với dòng trạng thái “Thiết kế, công nghệ mới”. Trùng hợp, gần 5 năm trước (14/9/2020), thế hệ hiện tại của Sorento được giới thiệu và mở bán tại Việt Nam. Như vậy sau 5 năm, mẫu xe này nay bước sang bản facelift.

Trước đó, poster được đăng tải ngày 10/9 cho biết Sorento sẽ được giới thiệu cùng với Kia Morning 2025. Tuy nhiên, thông tin mới nhất không còn đề cập tới sự xuất hiện của mẫu xe hạng A. Giá đồn đoán của Sorento mới là từ trên 1 tỷ đồng, cao hơn so với bản cũ.

Về Kia Sorento 2025, bài đăng xác nhận ngày ra mắt chú trọng vào những điểm mới như thiết kế đèn pha vuông vức giống với "người anh em" Carnival, đèn hậu LED tinh chỉnh, bộ mâm đa chấu 20 inch thiết kế hiện đại hơn và khoang cabin mới.

Hồi đầu tháng 9, Kia Sorento 2025 đã bị bắt gặp công khai trên đường phố tại TP. HCM với những điểm mới giống trong bài đăng. Phía tư vấn hàng cũng tiết lộ, xe dự kiến về đại lý trong tháng này với 4 phiên bản: Xăng 2.5G Signature FWD, Xăng 2.5G Signature AWD, Dầu 2.2D Signature FWD và Dầu 2.2D Signature AWD.

Tư vấn bán hàng cũng cho biết, Kia Sorento 2025 được trang bị đèn pha LED thấu kính, tích hợp tính năng đèn pha tự động bật/tắt và đèn chiếu xa thông minh. Cửa sổ trời toàn cảnh chỉ trang bị trên phiên bản AWD.

Nội thất hiện đại và gọn gàng hơn. Trên bảng táp lô là cụm 2 màn hình cong, kết hợp của màn hình đồng hồ và màn hình giải trí trung tâm đồng kích thước 12,3 inch. Ở bản cũ, màn hình giải trí chỉ có kích thước 10,25 inch. Bản mới cũng bổ sung tính năng Apple CarPlay và Android không dây.

Nhiều tính năng nổi bật đã trở thành tiêu chuẩn trên bản mới, như sưởi vô lăng, ghế lái nhớ vị trí, sưởi và làm mát hàng ghế trước, điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống âm thanh 12 loa Bose, HUD, sạc không dây, rèm che nắng, cần số dạng núm xoay,...

Về công nghệ an toàn, xe có thêm cảm biến hỗ trợ đỗ xe bên hông (bản cũ chỉ có cảm biến trước và sau), cùng tính năng cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía sau khi đỗ xe (PCA). Tính năng cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA nâng cấp lên bản FCA 2.0.

Các tính năng ADAS khác vẫn đầy đủ cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi, ga tự động thích ứng. Bên cạnh đó là hệ thống 6 túi khí, camera 360 độ, hiển thị điểm mù trên màn hình đồng hồ, cảnh báo và hỗ trợ mở cửa xe an toàn, cảnh báo người lái mất tập trung, và cảnh báo người ngồi hàng ghế sau.

Động cơ không thay đổi so với bản cũ. Bản Xăng dùng động cơ SmartStream 2.5G cho công suất 177 mã lực và mô-men xoắn 232 Nm, hộp số tự động 6 cấp. Bản Dầu dùng động cơ SmartStream 2.2D cho công suất 198 mã lực và mô-men xoắn 440 Nm, hộp số tự động DCT 8 cấp.

Các phiên bản Xăng và Dầu có hậu tố FWD trang bị dẫn động cầu trước và 4 chế độ lái (Comfort, Eco, Sport, Smart), trong khi hậu tố AWD trang bị dẫn động bốn bánh, cũng có 4 chế độ lái có và bổ sung 3 chế độ lái off-road (Snow, Mud, Sand).