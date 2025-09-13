Kia Sonet thêm bản giá rẻ tại Việt Nam: Thực tế còn 493 triệu đồng tại đại lý, lược 3 tính năng, thêm cạnh tranh Raize, Venue

Sonet thêm bản tiêu chuẩn mới

Bắt đầu từ tháng 9, Kia Sonet thêm phiên bản 1.5 AT tiêu chuẩn mới. Bản này có giá niêm yết 499 triệu đồng. Như vậy, Sonet có tổng cộng 4 phiên bản, giá 499-624 triệu đồng.

Sonet nâng lên 4 phiên bản, đều là số tự động.

Kia Việt Nam đang áp dụng khuyến mãi bảo hiểm thân vỏ 1 năm cho Sonet bản tiêu chuẩn đến hết 21/9. Trong khi đó, phía đại lý quy đổi khuyến mãi này thành tiền mặt 6 triệu đồng. Giá xe sau khuyến mãi còn 493 triệu đồng.

Với việc bổ sung phiên bản mới này, giá Kia Sonet đã xuống mức sàn phân khúc. Trước đó, Hyundai Venue từng có giá 499 triệu đồng thấp nhất phân khúc. Giá Toyota Raize từ 510 triệu đồng.

Kia Sonet thêm phiên bản tiêu chuẩn mới. Ảnh minh họa bản Deluxe: Đại lý

Thay đổi trên phiên bản Sonet tiêu chuẩn

Về diện mạo, Sonet bản tiêu chuẩn mới giống với bản Deluxe (tiêu chuẩn trước đây). Cụm đèn trước là halogen. Bộ mâm kích thước 16 inch phối 2 tông màu. Đèn định vị ban ngày và đèn hậu dạng LED. Gương chiếu hậu vẫn chỉnh và gập điện.

Trang bị ngoại thất Sonet tiêu chuẩn mới tương tự như bản Deluxe. Ảnh minh họa bản Deluxe: Đại lý

Ở bên trong, bản mới có đề nổ bằng chìa cơ thay vì dùng nút bấm. Từ đó, xe cũng không còn chức năng đề nổ từ xa. Ngoài ra, các trang bị tiện nghi khác vẫn hiện đại với màn hình 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Điều hòa bản này chỉ chỉnh cơ.

Tiện ích bên trong bớt đi đề nổ bằng nút bấm. Ảnh minh họa bản Deluxe: Đại lý

Cả 4 phiên bản dùng chung động cơ 1.5L, công suất 113 mã lực, kết hợp hộp số vô cấp và dẫn động cầu trước.

Trang bị an toàn của bản mới thiếu đi cảm biến lùi. Các hệ thống an toàn khác vẫn giống bản Deluxe với cân bằng tiện tử, chống bó cứng phanh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi và 2 túi khí.