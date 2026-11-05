Kia Sonet thế hệ mới tiếp tục lộ diện trên đường thử: Đèn LED mới, màn hình kép 12,3 inch, dự kiến ra mắt năm 2027

Kia Sonet thế hệ mới tiếp tục bị bắt gặp khi chạy thử tại khu vực Himalaya (Ấn Độ). Những hình ảnh mới cho thấy mẫu SUV cỡ nhỏ này có thể chuyển sang thế hệ hoàn toàn mới, thay vì chỉ là một bản nâng cấp giữa vòng đời.

Theo RushLane, Kia đang tiến hành thử nghiệm Sonet thế hệ mới tại Ấn Độ và một số thị trường nước ngoài trước khi ra mắt. Chiếc xe thử nghiệm mới nhất xuất hiện tại khu vực có địa hình và độ cao lớn ở dãy Himalaya, với toàn bộ thân xe được ngụy trang bằng lớp phủ chuyên dụng.

Kia Sonet thế hệ mới chạy thử tại khu vực Himalaya với lớp ngụy trang kín toàn thân. Ảnh: Rushlane

Dù lớp ngụy trang che kín phần lớn thiết kế, những hình ảnh ghi lại cho thấy Kia Sonet mới có nhiều thay đổi về cấu trúc thân xe. Cửa trước và cửa sau đều được thiết kế lại, với các đường nét góc cạnh hơn. Phần thân xe phía sau cửa cũng được cho là đã thay đổi đáng kể, cho thấy đây có thể là một thế hệ hoàn toàn mới thay vì bản facelift.

Ở phía trước, Kia Sonet thế hệ mới sở hữu cụm đèn chiếu sáng thiết kế tách tầng. Đèn pha chính được đặt thấp hơn, trong khi dải đèn LED định vị ban ngày nằm phía trên. Nắp ca-pô có thiết kế dạng vỏ sò, gương chiếu hậu ngoài cũng được làm mới.

Thiết kế ngoại thất Kia Sonet thế hệ mới thay đổi so với phiên bản hiện hành. Ảnh: Rushlane

Bộ mâm trên xe thử nghiệm có kích thước ước tính 17 hoặc 18 inch, đi kèm thiết kế mới. Ngoài ra, xe được bắt gặp với cảm biến đỗ xe phía trước và phía sau, camera 360 độ cùng một camera riêng phục vụ các hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS. Theo nguồn tin, Sonet mới có khả năng được trang bị gói ADAS cấp độ 2.

Ở phía sau, cụm đèn hậu cũng có đồ họa LED mới, không nối liền hai bên như cách bố trí thường thấy trên một số mẫu xe hiện nay. Đèn phanh trên cao được cho là có kích thước rộng hơn so với phiên bản đang bán.

Cụm đèn hậu LED phía sau Kia Sonet thế hệ mới được thay đổi đồ họa chiếu sáng. Ảnh: Rushlane

Nội thất có thể dùng màn hình kép 12,3 inch

Bên trong cabin, Kia Sonet thế hệ mới được dự đoán sử dụng bảng táp-lô với hai màn hình kích thước 12,3 inch, gồm màn hình giải trí trung tâm và màn hình hiển thị thông tin người lái. Thiết kế bảng táp-lô và vật liệu nội thất cũng có thể được thay đổi.

Nội thất Kia Sonet thế hệ mới dự kiến có hai màn hình kích thước 12,3 inch. Ảnh: Kia

Một số trang bị được RushLane đề cập gồm ghế trước và sau thông gió, ghế lái chỉnh điện, sạc không dây, kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây, gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động, hệ thống âm thanh cao cấp và cửa sổ trời toàn cảnh.

Hàng ghế sau có thể được bổ sung khả năng trượt và ngả lưng, qua đó tăng tính linh hoạt khi sử dụng.

Về vận hành, Kia Sonet thế hệ mới được dự đoán tiếp tục sử dụng các tùy chọn động cơ của phiên bản hiện tại tại Ấn Độ. Các cấu hình được đề cập gồm động cơ xăng 1.2L hút khí tự nhiên 4 xi-lanh, động cơ xăng tăng áp 1.0L 3 xi-lanh và động cơ diesel tăng áp 1.5L 4 xi-lanh. Xe có thể tiếp tục cung cấp cả hộp số sàn và tự động tùy phiên bản.

Kia Sonet thế hệ mới có thể tiếp tục sử dụng các tùy chọn động cơ xăng và diesel. Ảnh: Rushlane

Theo dự đoán của RushLane, Kia Sonet thế hệ mới có thể ra mắt trong năm 2027. Hiện hãng xe Hàn Quốc chưa công bố thông tin chính thức về mẫu xe này.