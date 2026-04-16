Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Có hybrid, dẫn động 4 bánh, hứa hẹn tạo cơn sốt khi về Việt Nam

Kia Seltos thế hệ thứ hai đã chính thức ra mắt tại châu Âu, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho dòng SUV cỡ nhỏ. Đây là bước đi mang tính chiến lược của Kia trong việc tái định vị một mẫu SUV cỡ nhỏ quen thuộc thành nhân tố tiên phong trong làn sóng điện hóa.

Nếu như thiết kế mới tinh chỉnh đôi chút và công nghệ tiện nghi giúp Seltos tiếp tục hấp dẫn người dùng đô thị, thì điểm mấu chốt lại nằm ở hệ truyền động hybrid hoàn toàn mới – nơi Kia đang cho thấy tham vọng nâng chuẩn phân khúc.

Kia Seltos thế hệ thứ 2 tại châu Âu. Ảnh: Kia

Khác với cấu hình đang bán tại Hàn Quốc, phiên bản châu Âu của Seltos được phát triển riêng, hướng đến sự cân bằng giữa hiệu suất và khả năng vận hành trong điều kiện đường sá đa dạng. Tâm điểm là hai tùy chọn hybrid với công suất 154 mã lực và 178 mã lực e-AWD – con số đủ để thay đổi cách nhìn về xe hybrid phổ thông vốn thường bị gắn với hình ảnh tiết kiệm nhưng thiếu cảm xúc.

Ở cấu hình tiêu chuẩn, Seltos Hybrid sử dụng động cơ xăng GDI 1.6L kết hợp hệ thống điện, cho tổng công suất 154 mã lực và dẫn động cầu trước. Thiết lập này không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày mà còn mang lại cảm giác tăng tốc mượt, phản hồi nhanh – điều mà người dùng đô thị châu Âu ngày càng coi trọng. Quan trọng hơn, mức tiêu thụ nhiên liệu được tối ưu mà không phải đánh đổi quá nhiều về sức kéo, giúp Seltos giữ được sự linh hoạt trong môi trường giao thông đông đúc.

Điểm đáng chú ý hơn nằm ở phiên bản hybrid cao cấp với hệ dẫn động bốn bánh điện tử (e-AWD), cho công suất 178 mã lực. Đây là lần đầu tiên Kia ứng dụng hệ thống e-AWD của Hyundai Motor Group trên Seltos, mở ra hướng tiếp cận mới cho dòng SUV cỡ nhỏ. Thay vì cơ cấu cơ khí truyền thống, hệ thống này sử dụng mô-tơ điện để phân bổ lực kéo tới từng bánh xe một cách chính xác theo điều kiện vận hành.

Trang bị này giúp khả năng bám đường được cải thiện rõ rệt, đặc biệt trong điều kiện trơn trượt, băng giá hoặc địa hình phức tạp – vốn là những yếu tố đặc trưng của thị trường châu Âu. Đồng thời, phản ứng của xe cũng trở nên nhanh và dứt khoát hơn, mang lại cảm giác lái năng động, tiệm cận với các mẫu SUV cỡ lớn hơn. Đây là một bước tiến đáng kể nếu đặt trong bối cảnh phân khúc vẫn chủ yếu xoay quanh các cấu hình dẫn động cầu trước.

Nội thất Kia Seltos 2026. Ảnh: Kia

Không dừng lại ở hệ truyền động, Seltos thế hệ mới còn cho thấy cách Kia đưa tư duy xe điện vào một mẫu hybrid. Điển hình là công nghệ V2L (Vehicle-to-Load) – tính năng vốn phổ biến trên xe thuần điện – nay xuất hiện trên Seltos Hybrid. Người dùng có thể sử dụng pin của xe để cấp điện cho các thiết bị bên ngoài như laptop, đồ cắm trại hay tủ lạnh mini, biến chiếc SUV thành một nguồn năng lượng di động trong nhiều tình huống thực tế. Đi cùng đó là chế độ Stay Mode, cho phép duy trì điều hòa và tiện nghi trong cabin khi xe dừng mà không cần nổ máy liên tục.

Tại châu Âu, Kia cho thấy định hướng rất rõ ràng khi ưu tiên các phiên bản hybrid trong chiến lược sản phẩm dài hạn. Dù biến thể xăng 1.6L T-GDI công suất 180 mã lực vẫn sẽ được sản xuất từ quý II/2026, trọng tâm truyền thông và thương mại sẽ xoay quanh các phiên bản điện hóa.

Đáng chú ý, tại thị trường Anh, Seltos sẽ chỉ được phân phối dưới dạng hybrid – một quyết định thể hiện rõ cam kết giảm phát thải và bắt nhịp với xu hướng tiêu dùng mới. Các thông số chi tiết cùng giá bán cho hai phiên bản 154 mã lực và 178 mã lực dự kiến sẽ được công bố vào quý III/2026.