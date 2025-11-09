Kia Seltos 2026 tiếp tục chạy thử với máy dầu và hộp số mới, tạo khác biệt với các đối thủ cùng phân khúc

Kia đang chuẩn bị nâng cấp mẫu SUV đô thị Seltos cho năm 2026 với một thay đổi quan trọng ở phiên bản dùng động cơ diesel. Theo các nguồn tin từ Ấn Độ, hãng xe Hàn Quốc đang thử nghiệm biến thể sử dụng hộp số tự động 7 cấp, thay thế loại 6 cấp hiện nay. Đây được xem là bước cải tiến đáng chú ý nhằm mang lại trải nghiệm vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu hơn cho người dùng.

Kia Seltos 2026 lộ diện khi đang chạy thử. Ảnh: Rushlane

Ở thời điểm hiện tại, Seltos diesel sử dụng động cơ 1.5L tăng áp, cho công suất 116 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm, đi kèm hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp. Việc chuyển sang hộp số 7 cấp được kỳ vọng sẽ giúp động cơ hoạt động hiệu quả hơn khi chạy ở dải tốc độ cao, đồng thời giảm tiếng ồn và độ rung. Kia cũng hướng đến việc tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu nhờ khả năng giữ vòng tua máy thấp hơn so với loại hộp số hiện tại.

Nguồn tin nội bộ cho biết hộp số 7 cấp mà Kia đang thử nghiệm không phải loại ly hợp kép như trên động cơ xăng 1.4 Turbo mà là hộp số tự động thủy lực truyền thống, được tinh chỉnh để phù hợp với đặc tính mô-men xoắn cao của máy dầu. Cấu hình này giúp xe vận hành ổn định hơn trong điều kiện đường phức tạp, nhất là khi di chuyển ở tốc độ thấp hoặc tải nặng.

Phiên bản diesel được trang bị hộp số mới. Ảnh: Rushlane

Nếu thông tin được xác nhận, Seltos sẽ là mẫu SUV đầu tiên trong phân khúc tại Ấn Độ có tùy chọn hộp số tự động 7 cấp cho động cơ diesel 1.5L. Hiện tại, đối thủ cùng tầm như Hyundai Creta vẫn sử dụng hộp số 6 cấp, còn Tata Curvv được đồn đoán sẽ ra mắt với cấu hình tương tự trong thời gian tới. Việc bổ sung hộp số 7 cấp giúp Kia có lợi thế cạnh tranh đáng kể trong nhóm SUV đô thị cỡ nhỏ, vốn đang phát triển mạnh ở các thị trường mới nổi.

Đối với thị trường Việt Nam, thông tin này mở ra khả năng Seltos diesel có thể được nâng cấp tương tự trong tương lai. Tuy nhiên, khả năng xuất hiện của phiên bản máy dầu vẫn còn là dấu hỏi khi xu hướng tiêu dùng trong nước đang dịch chuyển sang xe xăng và xe điện. Dù vậy, hộp số mới vẫn là điểm đáng chú ý, thể hiện nỗ lực của Kia trong việc hoàn thiện dải sản phẩm và nâng cao trải nghiệm lái.

Kia dự kiến sẽ giới thiệu phiên bản Seltos 2026 tại thị trường Ấn Độ trong nửa đầu năm sau. Thông tin chi tiết về động cơ, hộp số và trang bị nội thất có thể được công bố trong thời gian tới. Nếu được trang bị hộp số tự động 7 cấp, Seltos diesel hứa hẹn mang lại cảm giác vận hành mượt hơn, tiết kiệm hơn và yên tĩnh hơn so với thế hệ hiện hành.