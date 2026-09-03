Kia K5 sắp có nâng cấp lớn: Thiết kế sẽ thay đổi đáng kể, thêm nhiều công nghệ cạnh tranh Camry

Kia được cho là sẽ tiếp tục kéo dài vòng đời K5 thay vì phát triển một thế hệ hoàn toàn mới. Mẫu sedan cỡ trung dự kiến được nâng cấp mạnh về thiết kế, công nghệ và hệ truyền động hybrid, trong khi nền tảng hiện tại vẫn được giữ lại.

Kia K5 chưa có ý định rời cuộc chơi. Thay vì phát triển một thế hệ hoàn toàn mới, Kia được cho là đang chuẩn bị thực hiện lần nâng cấp thứ hai cho mẫu sedan cỡ trung này.

Cách làm trên khá giống Toyota Camry khi hãng xe Nhật Bản cũng lựa chọn tiếp tục phát triển trên nền tảng hiện có nhằm giảm chi phí đầu tư trong bối cảnh phân khúc sedan cỡ trung không còn duy trì sản lượng như trước.

Kia K5 facelift tiếp tục được phát triển trên nền tảng thế hệ hiện tại thay vì chuyển sang thế hệ mới. Ảnh: Carscoops

Theo Carscoops, K5 thế hệ DL3 có thể tiếp tục được duy trì tới khoảng năm 2030. Tuy nhiên, đây sẽ không phải một bản facelift đơn thuần khi Kia dự kiến thay đổi đáng kể cả ngoại thất, nội thất lẫn hệ truyền động.

Ngoại hình thay đổi nhưng vẫn giữ dáng fastback đặc trưng

Kia K5 mới vẫn sử dụng các điểm đặt kết cấu chính của thế hệ hiện tại, nhưng phần thân vỏ được thiết kế lại theo ngôn ngữ "Opposites United" của Kia.

Dáng fastback đặc trưng tiếp tục được giữ lại. Phần cửa kính phía trên và trụ C được tạo hình gợi liên tưởng tới Kia Stinger, trong khi chi tiết trang trí trên chắn bùn trước được kéo dài liền mạch về phía cửa xe.

Phần đầu Kia K5 facelift được thiết kế lại với cụm đèn chiếu sáng và cản trước mới. Ảnh: Carscoops

Ở phía trước, K5 mới được dự đoán sở hữu khu vực hút gió phía dưới với thiết kế hình học rõ nét hơn, kết hợp các chi tiết cùng màu thân xe và mảng ốp màu đen tương phản. Bên cạnh đó là bộ mâm thiết kế mới và cửa kính phía sau được tạo hình cong hơn.

Kia K5 facelift được thay đổi thiết kế phía sau với cụm đèn hậu LED kéo dài toàn chiều rộng. Ảnh: KCB

Phía đuôi xe cũng có thay đổi đáng kể với cụm đèn hậu kéo dài toàn chiều rộng thân xe. Đồ họa LED mới mang kiểu dáng góc cạnh, tạo diện mạo hiện đại hơn cho mẫu sedan. Dù vậy, những thay đổi này vẫn được thực hiện trên nền tảng của K5 hiện tại thay vì một thế hệ hoàn toàn mới.

Nội thất nhiều công nghệ hơn, thêm động cơ hybrid 1.6L

Nếu ngoại thất được làm mới, khoang cabin mới có thể là khu vực thay đổi mạnh nhất trên K5.

Mẫu xe dự kiến chuyển sang hệ thống giải trí Pleos Connect thế hệ mới của Hyundai Motor Group, thay thế giao diện ccNC hiện tại. Hệ thống này được tích hợp khả năng tương tác giống smartphone, hỗ trợ đa nhiệm và các tính năng liên quan đến AI.

K5 mới cũng được cho là sử dụng vô-lăng thiết kế lại, hệ thống điều khiển trên cột lái được tinh giản và cần số điện tử đặt trên cột lái. Cách bố trí này giúp giải phóng thêm không gian ở khu vực trung tâm.

Nội thất Kia K5 facelift được nâng cấp với hệ thống giải trí Pleos Connect thế hệ mới. Ảnh: Carscoops

Bên dưới lớp vỏ, nền tảng DL3 tiếp tục được sử dụng nhưng hệ thống treo và hệ thống lái có thể được tinh chỉnh. Kia đồng thời được cho là sẽ thực hiện một số nâng cấp kết cấu nhằm cải thiện khả năng bảo vệ hành khách khi va chạm.

Theo Carscoops, K5 mới có thể được trang bị động cơ xăng tăng áp 4 xi-lanh 1.6L kết hợp hệ thống hybrid, cho công suất khoảng 240 mã lực và mô-men xoắn 380 Nm. Hệ dẫn động cầu trước kết hợp hộp số 6 cấp, trong khi hệ dẫn động 4 bánh e-AWD có thể được cung cấp tùy thị trường.

Các phiên bản động cơ xăng thông thường dự kiến vẫn được duy trì ở một số thị trường. Tại Bắc Mỹ, bản K5 GT nhiều khả năng tiếp tục sử dụng động cơ 2.5L tăng áp công suất 290 mã lực và hệ dẫn động 4 bánh.

Kia K5 facelift dự kiến bổ sung hệ truyền động hybrid với động cơ tăng áp 1.6L. Ảnh: Shorts Car

Kia K5 mới dự kiến tiếp tục cạnh tranh trong nhóm sedan cỡ trung cùng Toyota Camry, Honda Accord và Hyundai Sonata. Ở các thị trường khác, mẫu xe còn phải đối đầu với những đối thủ như Skoda Superb, Volkswagen Passat, Mazda 6e hay BYD Seal.

Kia được cho là sẽ giới thiệu K5 nâng cấp vào cuối năm nay hoặc muộn nhất vào đầu năm 2027. Đây có thể là lần nâng cấp cuối cùng của thế hệ K5 hiện tại trước khi mẫu xe bước sang một vòng đời mới.