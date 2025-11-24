Kia Carnival giảm giá tới 100 triệu tại đại lý, giá thực tế chỉ ngang xe đã qua sử dụng

Kia Carnival mẫu mới giảm tới 100 triệu tại đại lý

Một đại lý ở TP.HCM đang rao bán chiếc Kia Carnival 2.2D Premium 8S cuối cùng với giá giảm tới 100 triệu đồng. Như vậy, phiên bản có giá niêm yết từ 1,479 tỷ đồng này nay chỉ còn 1,379 tỷ đồng tại đại lý. Điểm trừ là xe mang VIN 2024 và chỉ còn 1 chiếc màu xanh còn lại.

Kia Carnival còn tồn một số lượng rất ít bản 2.2D Premium 8S mang số VIN 2024 ở đại lý. Ảnh: Đại lý

Thực tế, ngoài chương trình riêng này, mẫu Kia Carnival nói chung cũng đang nhận được ưu đãi lớn từ chính hãng, tuy nhiên, mức giảm chỉ là từ 20 - 80 triệu đồng tùy phiên bản và chính sách của đại lý.

Chẳng hạn, một đại lý ở TP.HCM đưa ra mức giảm 20 triệu đồng cho bản 2.2D Luxury 8S, bản 2.2D Premium 8S chỉ giảm 40 triệu, còn mức giảm lớn nhất áp dụng cho mẫu Kia Carnival sử dụng động cơ hybrid. Cụ thể:

Phiên bản Giá niêm yết (đồng) Mức giảm (đồng) Giá sau giảm (đồng) 2.2D Luxury 8S 1,299 tỷ 20 triệu 1,279 tỷ 2.2D Premium 8S 1,479 tỷ 40 triệu 1,439 tỷ 2.2D Premium 7S 1,519 tỷ 40 triệu 1,479 tỷ 2.2D Signature 7S 1,589 tỷ 60 triệu 1,529 tỷ 1.6 Turbo Hybrid Signature 1,799 tỷ 80 triệu 1,719 tỷ 1.6 Turbo Hybrid Signature (tùy chọn hàng ghế 2 VIP) 1,879 tỷ 80 triệu 1,799 tỷ

Ngoài ra, Kia Carnival mẫu cũ dùng động cơ V6 3.5L - loại máy không còn sử dụng trên Carnival hiện tại - vẫn đang còn tồn đọng phiên bản 3.5G Signature (máy xăng, 7 chỗ). Mẫu xe này cũng đang được đại lý dọn kho với mức giảm kỷ lục tới 380 triệu đồng, còn 1,379 tỷ đồng.

Như vậy, Kia Carnival bản tiêu chuẩn đang có giá xuống sát với Innova Cross (825 triệu - 1,005 tỷ đồng) hơn, trong khi mẫu xe nhà Toyota nằm ở nhóm MPV có kích thước nhỏ hơn.

Đáng chú ý, mẫu mới đang có giá tốt như xe lướt, xe cũ trên thị trường giao dịch xe đã qua sử dụng. Tham khảo, một chiếc 2.2D Luxury 8S được bán với giá 1,270 tỷ đồng, tức chỉ thấp hơn mẫu "còn zin" 9 triệu đồng. Hay một chiếc 2.2D Signature 7S sản xuất 2024 ở TP.HCM đã chạy 22.000km được rao bán với giá 1,529 tỷ đồng, tức chỉ tương đương xe mới bán tại đại lý.

Kia Carnival có gì?

Kia Carnival đang phân phối trên thị trường là mẫu mới được ra mắt tháng 9/2024. Xe bao gồm 4 phiên bản Luxury, Premium 8 chỗ, Premium 7 chỗ và Signature, mức giá khởi điểm từ 1,299 tỷ đồng. Đến tháng 1/2025, THACO Auto bổ sung phiên bản hybrid với giá bán 1,849 tỷ đồng. Tháng 9/2025, phiên bản Hi Limousine được bổ sung vào đội hình.

Kia Carnival vượt CR-V, Santa Fe, Everest, Kodiaq trở thành ‘Xe Gia đình của năm Hạng 1-2 tỷ đồng’ tại Car Choice Awards 2025. Ảnh: Đại lý

Tiện nghi đáng chú ý trên Kia Carnival gồm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí 12,3 inch kết nối không dây đi kèm 12 loa Bose, cửa gió cho cả 3 hàng ghế, cửa sổ trời, đèn viền nội thất, sạc không dây, hàng ghế thứ nhất và thứ hai chỉnh điện, rèm che nắng cho 2 hàng ghế sau… tùy phiên bản.

Về vận hành, Carnival sử dụng động cơ diesel 2.2L. Cỗ máy này cho công suất 199 mã lực và mô-men xoắn 440 Nm. Xe trang bị hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Kia Carnival có tùy chọn hybrid cho những người muốn một chiếc xe tiết kiệm hơn so với bản xăng thuần túy. Ảnh: Kia

Trong khi đó, Kia Carnival hybrid được trang bị động cơ xăng tăng áp Smartstream 1.6L kết hợp cùng mô-tơ điện, sản sinh tổng công suất 242 mã lực và mô-men xoắn 367 Nm. Đi kèm là bộ pin 1,49 kWh hỗ trợ vận hành hiệu quả, giúp mức tiêu hao nhiên liệu chỉ dừng ở 4,95 lít/100 km đường hỗn hợp.

Bản này còn nổi bật với công nghệ E-VMC, gồm ba tính năng: E-Handling hỗ trợ ổn định khi vào cua, E-EHA tối ưu khả năng đánh lái khẩn cấp để tránh va chạm, và E-Ride giảm độ lắc ngang khi đi qua gờ giảm tốc hay địa hình xấu. Bộ pin trên bản hybrid được hãng bảo hành 7 năm hoặc 150.000 km, tuỳ điều kiện nào đến trước.

Ngoài ra, Kia Carnival bản hybrid nay đã có thêm bản bổ sung ghế VIP mới, với giá cao hơn bản hybrid "thường" 80 triệu đồng.

Kia Carnival được bổ sung một số bản "VIP" hơn nữa để phục vụ nhóm khách đòi hỏi cao về sự thoải mái khi đi đường. Ảnh: Đại lý

Với cấu hình ghế tiêu chuẩn của Carnival HEV, hàng ghế thứ hai đã là loại cơ trưởng nhưng chỉ chỉnh cơ, với các thao tác cơ bản như trượt tới, lui, ngả lưng hoặc nâng đệm bắp chân. Các tính năng hiện đại như massage, làm mát hay nhớ vị trí đều chưa xuất hiện.

Với tùy chọn VIP, hàng ghế giữa của Carnival được nâng cấp toàn diện. Ghế có khả năng chỉnh điện đa hướng, bao gồm ngả lưng, nâng đệm bắp chân, gối ôm đầu hơn. Điểm nhấn nằm ở bảng điều khiển trên màn hình cảm ứng gắn vào tựa tay ghế. Đi kèm là loạt tiện nghi cao cấp như massage, làm mát, sưởi ghế, cổng sạc USB-C và giá đỡ điện thoại từ tính.

Trong khi đó, Carnival 3.5G mẫu cũ còn tồn đọng sử dụng khối động cơ xăng V6 3.5L cho công suất 269 mã lực và mô-men xoắn 331 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp.

Ngoài động cơ, Carnival 3.5G sở hữu trang bị gần như tương đồng với bản máy dầu Signature, gồm 7 chỗ ngồi với 2 ghế thương gia, cặp màn hình 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động 3 vùng, hệ thống âm thanh Bose 12 loa và 2 cửa sổ trời. Phiên bản này cũng được trang bị đầy đủ các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS) cùng camera 360 độ.

So với bản máy dầu, bản máy xăng của Carnival kén khách hơn. Theo chia sẻ của một chủ doanh nghiệp cho thuê ô tô ở Hà Nội, lý do bản máy xăng của Carnival ít người mua hơn là vì nhiên liệu. Bản này có mức tiêu thụ nhiên liệu cao, mà theo công bố của hãng là tới 13,5 lít/100 km đi phố và 9,7 lít/100 km hỗn hợp.